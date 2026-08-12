Skisprung trauert: Ex-Bundestrainer Helmut Kurz (89) verstorben

SID 12.08.2026 • 14:05 Uhr Helmut Kurz verstarb bereits am 23. Juli im Alter von 89 Jahren.

Der ehemalige Skisprung-Bundestrainer Helmut Kurz ist im Alter von 89 Jahren verstorben.

„Wir verneigen uns vor Helmut Kurz, der sich um den Skisport in Deutschland und im DSV verdient gemacht hat“, teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Mittwoch mit.

Kurz feierte als Aktiver in Oberstdorf seinen größten Erfolg

Kurz, als Aktiver Dritter beim Vierschanzentournee-Springen in Oberstdorf 1959 und Olympia-Teilnehmer 1960 in Squaw Valley, verstarb bereits am 23. Juli.