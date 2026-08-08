Skispringen: DSV-Adler gelingt Traumstart

Felix Kunkel 08.08.2026 • 22:13 Uhr Die deutschen Skispringer verbuchen beim Sommer-Grand-Prix in Courchevel einen Podestplatz. Philipp Raimund muss sich nur dem Österreicher Daniel Tschofenig geschlagen geben.

Auftakt nach Maß für Philipp Raimund: Der deutsche Skispringer ist bei seinem ersten Auftritt beim diesjährigen Sommer-Grand-Prix direkt aufs Podest gesprungen.

Nach Sprüngen auf 129 und 131 Meter musste sich der 26-Jährige im französischen Courchevel nur dem Österreicher Daniel Tschofenig (130 und 129,5 m) geschlagen geben. Dritter wurde Naoki Nakamura aus Japan, der bei 128 und 124,5 Metern landete.

Für die DSV-Adler war es der erste internationale Wettkampf unter der Leitung des neuen Bundestrainers Andreas Mitter, der das Amt von Stefan Horngacher übernommen hatte. In der Vorwoche in Wisla war das deutsche Team noch mit drei Springern aus der zweiten Reihe an den Start gegangen.

Skispringen: Auch Wellinger unter den besten Zehn

Andreas Wellinger (127 und 123,5 m) erreichte am Samstag mit Platz acht ebenfalls die Top Ten. Während Karl Geiger (25.) und Felix Hoffmann (27.) auch im zweiten Durchgang antraten, war der Wettkampf für Pius Paschke (35.) nach einem Sprung vorzeitig beendet.