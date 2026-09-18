Ex-Skispringer im Babyglück

Daniel-André Tande ist erstmals Vater geworden. Der frühere Skiflug-Weltmeister begrüßt mit Karoline Lobben Tochter Filippa.

Daniel-André Tande erlebt sein größtes Glück fernab der Schanze: Der frühere norwegische Skispringer ist erstmals Vater geworden. Gemeinsam mit seiner Verlobten Karoline Lobben verkündete der 32-Jährige auf Instagram die Geburt ihrer Tochter Filippa.

„Willkommen bei uns, Filippa“, schrieben die beiden zu einer Reihe persönlicher Fotos aus den ersten Tagen als Familie. Darauf ist unter anderem zu sehen, wie Tande seine neugeborene Tochter trägt und das Paar den Heimweg aus dem Krankenhaus antritt.

Glückwünsche aus dem Skisprung-Kosmos

Unter dem Beitrag ließen die Reaktionen aus dem Skisprung-Zirkus nicht lange auf sich warten. Tandes früherer Teamkollege Johann André Forfang gratulierte ebenso wie Ex-Rivale Gregor Schlierenzauer.

Für den Norweger ist es bereits der zweite große private Moment in diesem Sommer: Erst vor wenigen Wochen hatte er Karoline Lobben einen Heiratsantrag gemacht. „Was für ein Sommer. Ja, ja, ja bis heute. Morgen. Und alle Tage danach“, hatte Lobben dazu auf Instagram geschrieben.

Laufbahn endete nach Horrorsturz

Seine sportliche Laufbahn hatte Tande im September 2024 beendet. Ausschlaggebend waren auch die mentalen Folgen seines schweren Sturzes auf der Skiflugschanze in Planica, nach dem er mehrere Tage im künstlichen Koma gelegen hatte.

„Ich habe erkennen müssen, dass das Springen bei mir mittlerweile mehr Angst als Freude auslöst“, erklärte Tande damals. Der Olympiasieger im Teamwettbewerb und Skiflug-Weltmeister von 2018 gewann acht Weltcupspringen im Einzel sowie drei WM-Titel mit Norwegens Skiflug-Team.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.