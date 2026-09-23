Skisprung-Talent Nathan Géhin stirbt mit 16 Jahren

Nathan Géhin ist mit 16 Jahren bei einem Verkehrsunfall gestorben. Der Nachwuchsspringer war eines der größten französischen Talente.

Der französische Skisprung-Nachwuchs trauert um Nathan Géhin. Der 16-Jährige kam bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben.

Géhin war in Ventron in einen Unfall auf einer Bergstraße verwickelt. Die Fahrerin sowie zwei weitere Insassen wurden verletzt. Die Umstände des Unfalls werden weiterhin untersucht.

Géhin war eines der größten französischen Talente

Der Springer der US Ventron galt als vielversprechendes Talent im französischen Skispringen. Bei Wettbewerben der Coupe des Vosges hatte Géhin bereits Podestplätze erreicht, bei den französischen U15-Meisterschaften belegte er den sechsten Rang.

Der französische Skiverband bestätigte seinen Tod. Auch die Liga Grand Est de Ski würdigte ihn als engagierten und leidenschaftlichen Athleten, der dem Skisport im Vogesen-Massiv eng verbunden war.

Sein Tod löst im französischen Wintersport große Bestürzung aus. Familie, Freunde und Vereinskollegen trauern ebenso wie die Skisprung-Gemeinschaft der Region um den Nachwuchsathleten.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.