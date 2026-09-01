Skispringen: Nika Prevc an Weltrekord-Schanze verewigt

SPORT1 01.09.2026 • 17:49 Uhr Skispringerin Nika Prevc wird am Ort ihres Weltrekords auf besondere Weise verewigt und zieht so mit ihrem Bruder gleich.

Nika Prevc hat für ihren Weltrekord im Skifliegen eine besondere Würdigung erhalten: Im Planica Nordic Centre, dem Ort, an dem sie im März mit ihrem historischen Flug über 242,5 Meter einen Weltrekord aufgestellt hatte, wurde nun eine Statue der Slowenin enthüllt.

Bei der Zeremonie waren unter anderem Ex-Springer Jernej Damjan, Vertreterinnen der slowenischen Frauen-Nationalmannschaft sowie ihr Bruder Domen Prevc dabei. Domen Prevc, Gesamtweltcup-Sieger der Männer in der Saison 2025/26, hält ebenfalls den Weltrekord in Planica: Im März 2025 segelte er auf 254,5 Meter und überbot damit den damaligen Bestwert von Stefan Kraft um einen Meter.

Prevc: „Jetzt werde ich buchstäblich immer bei ihm sein“

Die Figur steht nun direkt neben der bereits bestehenden Erinnerungsskulptur ihres Bruders. Beide Arbeiten stammen vom slowenischen Künstler Tadej Brglez und sind aus Holz gefertigt.

Nika Prevc zeigte sich nach der Enthüllung emotional. „Der heutige Tag ist für mich wirklich besonders, weil mein Denkmal direkt neben dem meines Bruders enthüllt wurde. Jetzt werde ich buchstäblich immer bei ihm sein. Die Figur selbst ist wunderschön – eine wunderbare Erinnerung an diesen langen Sprung“, sagte Prevc.

Auch Franci Petek, Direktor des Instituts für Sport der Republik Slowenien in Planica, hob die Bedeutung des Moments hervor. „Wir haben die Bedeutung des Ereignisses gewürdigt, das im März dieses Jahres stattgefunden hat“, sagte der Weltmeister von 1991 und betonte: „Für slowenische Skispringer ist Planica ein heiliger Ort und die ganze slowenische Nation ist zu Recht stolz darauf.“

Neben der Ehrung eröffnete Prevc gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen am selben Tag auch eine Sonderausstellung zur Entwicklung des Frauen-Skispringens. Thematisiert werden dort zentrale Meilensteine und Erfolge – darunter auch Weltrekorde im Skifliegen, etwa von Ema Klinec und Nika Prevc.