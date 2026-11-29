Pius Paschke sendet beim zweiten Springen in Ruka ein kräftiges Lebenszeichen. Der Routinier rettet die Bilanz der gebeutelten deutschen Skispringer.

Pius Paschke hat den kriselnden deutschen Skispringern die erste Top-10-Platzierung unter dem neuen Bundestrainer Andreas Mitter beschert. Während Olympiasieger Philipp Raimund als 33. wie am Samstag den zweiten Durchgang verpasste, sorgte der 36 Jahre alte Paschke auf Platz fünf für einen Lichtblick.

Den Grundstein legte Paschke mit starken 142,5 Meter im ersten Durchgang, ehe er im Finale bei etwas schwierigeren Bedingungen mit 135,5 Meter erneut seine Routine ausspielen konnte. Umgerechnet fehlten dem 36-Jährigen nur rund dreieinhalb Meter zum Podest.

Paschke hatte bereits im Herbst die Trainingslehrgänge des DSV-Teams dominiert, kam aber ebenfalls schleppend in die Saison. Vor den Wettbewerben von Ruka fing er sich zudem eine ordentliche Erkältung ein.

Skispringen: Wellinger sammelt Punkte – Paschke schwächelt

Neben Paschke, zur Halbzeit noch auf Rang sechs, schaffte es nur Andreas Wellinger (24.) in den zweiten Durchgang. Mit der Entscheidung hatten die DSV-Adler aber erneut nichts zu tun. Wie Raimund, der schon nach 124,5 m landete, blieb auch Felix Hoffmann (40.) ohne Punkte.

Entsprechend groß war bei Teilen des Teams die Ratlosigkeit. „Wenn ich die anderen sehe – die fliegen mehr mit dem Körper, wir mit dem Ski. Wie sie es hinbekommen, weiß ich nicht. Ich weiß gerade nicht ganz, wo das Problem liegt“, sagte Raimund, der am Samstag ebenfalls nur den 33. Platz belegt hatte, in der ARD.

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Skispringen: Embacher feiert dritten Saisonsieg

Den dritten Sieg im vierten Springen holte in Kuusamo der Österreicher Stephan Embacher. Der junge Österreicher setzte sich knapp (138,5+138,0 m/269,4 Punkte) vor Isak Andreas Langmo (Norwegen/266,4) und Jan Hörl (Österreich/262,4) durch. Der Slowene Domen Prevc, Überflieger der vergangenen Saison, wartet nach Rang neun weiter auf seinen ersten Podestplatz des Winters.

Die Youngster Ben Bayer (54.) und Max Unglaube (60.) scheiterten in der Qualifikation. Gut möglich, dass am kommenden Wochenende Routinier Karl Geiger ins Team zurückkehrt, der Oberstdorfer hatte den Saisonstart wegen Trainingsrückstands verpasst. Chancen dürfte sich auch Luca Roth ausrechnen, der bei einem Springen in Österreich jüngst vor dem Routinier landete.