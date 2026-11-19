Ein 20-Jähriger mit Berliner Schnauze macht den etablierten Andreas Wellinger und Karl Geiger Druck. Dabei liegt Max Unglaube das Skispringen nicht gerade im Blut.

Schafkopf? Was ist das? Von dem bayerischen Kartenspiel hat Max Unglaube noch nie gehört. „Ick kann Uno jut. Und Arschloch“, sagt der Skispringer mit Berliner Schnauze, der gerade für frischen Wind bei den DSV-Adlern sorgt.

Unglaube ist 20, am Wochenende gibt er beim Saisonstart in Lillehammer sein Weltcupdebüt. Und steht für den seit Jahren erhofften Umbruch im etwas angegrauten Team. Erstes Opfer: Der noch nicht ganz fitte Karl Geiger (33) muss am Wochenende zuschauen.

Max Unglaube steht vor seinem Weltcupdebüt Max Unglaube steht vor seinem Weltcupdebüt © IMAGO/Nordphoto

Skispringer von Berlin ins Allgäu: „Max, die arme Sau“

Dabei wurde Unglaube das Skispringen nun wirklich nicht in die Wiege gelegt. „Ich komme gebürtig aus Neukölln“, erzählt er. Und nicht nur das: „Meine Mutter ist aus Kolumbien, meine Oma und mein Opa auch.“ Aber: Weil der Vater ein Fan von Sven Hannawald und Martin Schmitt war, probierte es Unglaube im nahen Bad Freienwalde mit dem Skispringen, zeigte Talent und zog mit 15 nach Oberstdorf.

„Max, die arme Sau. Von Berlin ins Allgäu – das ist wirklich der härteste Kontrast, den man haben kann“, sagt Andreas Wellinger und lacht. Der Olympiasieger kommt selbst aus Ruhpolding, ist also waschechter Bayer – und freut sich über die neuen Gesichter, denn auch Ben Bayer (22) hat es ins Team geschafft.

Max Unglaube und Co. sollen Druck machen

„Wir hatten das Thema Generationswechsel jahrelang. Jetzt haben wir zwei Junge dabei, die den Alten wie mir das Leben schwer machen dürfen“, sagt der 31-Jährige.

Horst Hüttel begrüßt ebenfalls, dass unter dem neuen Bundestrainer Andreas Mitter auch die etablierten Pius Paschke (36), Felix Hoffmann (29) und Philipp Raimund (26) Druck von unten bekommen. „Das zeigt, dass eine gewisse Dynamik drin ist“, sagt der DSV-Sportdirektor. Gleichzeitig sollen Unglaube und Bayer Zeit bekommen: „Und dann wird man sehen, was möglich ist.“

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Sensationssatz und Disqualifikation im Sommer

Unglaube hatte sein Potenzial Ende Oktober beim Sommer-Grand-Prix in Klingenthal angedeutet, als er in der Qualifikation auf starke 142,5 m segelte – und disqualifiziert wurde, weil er 100 Gramm zu leicht war.

„Ich hatte mich nicht auf die Waage gestellt. Unter Stress geht manchmal ’n bissken watt flöten“, sagt er. Im Wettkampf kam Unglaube dann als Vorspringer zum Einsatz – und überbot mit 149,5 m mal eben den Schanzenrekord.

Die Belohnung folgt nun mit der Reise nach Norwegen. „Das bedeutet mir sehr viel“, sagt der Youngster, der gerne noch weiter hinaus würde: „Mein großes Ziel ist das Skifliegen in Planica. Darauf hätte ich richtig Bock.“

Zunächst aber dürfen er und Bayer beweisen, dass es doch nicht so schlecht um den deutschen Skisprung-Nachwuchs steht. Oder, wie Max Unglaube es sagt: „Keene Sorge, da sind auch andere janz jut.“