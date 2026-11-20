Zu viel trainiert, zu wenig Abstand - das hat die Skispringerin mittlerweile geändert.

Skispringerin Agnes Reisch hat ihre Karriere mit einer mentalen Umstellung wieder in Schwung gebracht. Sie habe sich lange nur auf den Schanzensport konzentriert und auch zu viel trainiert, sagte die 27-Jährige in einem Interview für die Unternehmensgruppe fischer und Fischer Sports: „Aber wenn man nur diese eine Säule hat, steht das gesamte Fundament ziemlich wackelig.“

Deshalb sei es für sie wichtig, „gerade im Sommer auch wieder zu regenerieren, Abstand vom Sport zu gewinnen und andere Dinge zu entdecken“, sagte die Team-WM-Dritte von Trondheim 2025. Zuvor habe sie sich „zu wenige Pausen gegönnt und war mental oft nicht wirklich frei“. Folge waren unter anderem Verletzungen, welche die Allgäuerin zurückwarfen.

„Dadurch habe ich vor allem gelernt, wieder aufzustehen und an mich selbst zu glauben. Rückblickend habe ich aber auch erkannt, dass ich häufig über meine Grenzen hinausgegangen bin“, sagte Reisch, die nach dem Rücktritt der siebenmaligen Weltmeisterin Katharina Schmid gemeinsam mit der WM-Zweiten Selina Freitag das deutsche Team in die am Wochenende in Lillehammer beginnenden Weltcup-Saison führen soll.