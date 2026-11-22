In Lillehammer steht nach dem turbulenten Einzel-Auftakt das zweite Skispringen der Saison an. Sö können Sie den Wettbewerb in Lillehammer live verfolgen.

Nach dem turbulenten Einzel-Auftakt der Skisprung-Saison steht heute der zweite Akt in Lillehammer an (ab 16 Uhr im TICKER). In Norwegen wollen die deutschen Springer vor Mini-Kulisse einen Fehlstart in den Winter verhindern. Beim ersten Springen von der Großschanze hatte kein DSV-Adler ein Topergebnis erzielt. Mit Philipp Raimund und Pius Paschke erreichte auch nur ein Duo den zweiten Durchgang.

Andreas Wellinger hatte sogar die Qualifikation verpasst zum Wettkampf und kam nicht unter die Top 50. Ihm bietet sich die zweite Chance. Den zweiten Streich will derweil Stephan Embacher schaffen. Der Österreicher gewann am Samstag überragend vor Haloar Egner Granerud aus Norwegen und Österreichs Newcomer Raffael Zimmermann.

Skispringen-Auftakt: So verfolgen Sie das Einzelspringen heute live

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Besonders im Fokus in Deutschland steht Philipp Raimund. Der Olympiasieger von Predazzo war in der vergangenen Saison als Siebter des Gesamtweltcups bester Deutscher. Allerdings machten dem 26-Jährigen in der Vorbereitung hartnäckige Hüftprobleme zu schaffen.

Am Samstag fand auf der Großschanze von Lillehammer vor Mini-Kulisse bereits der erste Einzelwettbewerb statt. Gegen Ende des ersten Durchgangs frischte der Wind stark auf und wirbelte das gesamte Feld stark durcheinander. Topstars wie der Vorjahresdominator Domen Prevc oder Kacper Tomasiak verpassten deshalb sogar den zweiten Durchgang und sammelten keine Punkte.

Für Prevc war es der Albtraum-Start. Er belegte den letzten Platz und landete bereits nach 95 Metern. Nun will er zurückschlagen. Doch auch die Norweger haben große Ziele. Topfavoriten wie Marius Lindvik oder Isak Langmo wurden beim ersten Sprung klar benachteiligt und konnten im Kampf um den Tagessieg nicht mehr eingreifen. Das soll sich nun auf heimischer Schanze ändern.

Überragend als Team unterwegs waren am Samstag die Österreicher. Angeführt von Embacher flogen gleich fünf Adler aus der Alpenrepublik unter die besten 7.