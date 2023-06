Schulze hofft auf nachhaltige Fortschritte bei Inklusion

Entwicklungsministerin Svenja Schulze erhofft sich durch die Special Olympics in Berlin nachhaltige Fortschritte in Sachen Inklusion. "Es war eine Woche voller beeindruckender sportlicher Leistungen", sagte die SPD-Politikerin: "Aber die größte Leistung ist für mich: Die Spiele haben das Thema Inklusion in die Köpfe und Herzen der Menschen gebracht. Alle Menschen müssen am gesellschaftlichen Leben teilhaben können."