World Games 2025: Zeitplan, TV-Übertragung & alle Infos

Auf dem Programm stehen 34 Sportarten mit etwa 255 Wettkämpfen. Erwartet werden um die 4 000 bis 5 000 Athletinnen und Athleten aus rund 115 Ländern. Deutschland entsendet eine 220-köpfige Delegation – 109 Männer und 111 Frauen – und ist in 25 Sportarten mit insgesamt 115 Starts vertreten. Besonders stark besetzt ist das deutsche Team in Disziplinen wie Beach Handball, Flying Disc, Korfball, Tauziehen, Lebensrettung, Orientierung, Roller Skates, Sportklettern und Ju‑jitsu.
World Games 2025: Alle Infos
Die World Games 2025 finden vom 7. bis 17. August 2025 in Chengdu, China statt. Erstmals ist China Gastgeber dieser internationalen Multisportveranstaltung mit über 4000 Athleten.
Einlauf der deutschen Athleten bei den World Games 2025
© IMAGO/Xinhua
World Games 2025: Sportarten & Zeitplan
- Air Sports (z. B. Drohnenrennen): 14.–16. August
- American Football (Flag Football): 14.–17. August
- Bogenschießen: 7.–16. August
- Softball: 6.–17. August
- Billiards: 10.–14. August
- Boules: 14.–17. August
- Canoe (inkl. Dragon Boat, Marathon, Polo): 9.–16. August
- Cheerleading: 15.–16. August
- DanceSport: 8.–9. und 16.–17. August
- Fistball: 9.–13. August
- Floorball: 6.–13. August
- Flying Disc (Disc Golf & Ultimate): 8.–16. August
- Gymnastics (Acrobatic, Aerobic, Parkour, Trampoline): 8.–16. August
- Handball (Beach Handball): 7.–12. August
- Ju‑jitsu: 10.–12. August
- Karate: 8.–9. August
- Kickboxing: 12.–14. August
- Korfball (Halle): 8.–17. August
- Lacrosse: 7.–11. August
- Lifesaving: 8.–9. August
- Muaythai: 8.–10. August
- Orienteering: 8.–11. August
- Powerboating: 15.–17. August
- Powerlifting: 14.–17. August
- Racquetball: 13.–17. August
- Roller Sports: 7.–11. August
- Sambo: 13.–14. August
- Sport Climbing: 14.–16. August
- Squash: 8.–12. August
- Triathlon: 14.–17. August
- Tug of War: 9.–11. August
- Underwater Sports: 10.–11. August
- Wakeboarding: 8.–10. August
- Wushu: 8.–12. August
World Games 2025: TV-Übertragung
Eine Übertragung im deutschen Free-TV findet nicht statt. Allerdings bildet die kostenlose Streaming-Plattform live.theworldgames.org das komplette Live-Geschehen mit bis zu 18 parallele Livestreams ab. Sie ermöglicht Live- und On-Demand-Zugriff sowie tägliche Highlights und Shows