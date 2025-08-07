World Games 2025: Zeitplan, TV-Übertragung & alle Infos

SPORT1 07.08.2025 • 16:55 Uhr Die World Games 2025 finden vom 7. bis 17. August 2025 in Chengdu, China statt. Erstmals ist China Gastgeber dieser internationalen Multisportveranstaltung mit über 4000 Athleten.

Auf dem Programm stehen 34 Sportarten mit etwa 255 Wettkämpfen. Erwartet werden um die 4 000 bis 5 000 Athletinnen und Athleten aus rund 115 Ländern. Deutschland entsendet eine 220-köpfige Delegation – 109 Männer und 111 Frauen – und ist in 25 Sportarten mit insgesamt 115 Starts vertreten. Besonders stark besetzt ist das deutsche Team in Disziplinen wie Beach Handball, Flying Disc, Korfball, Tauziehen, Lebensrettung, Orientierung, Roller Skates, Sportklettern und Ju‑jitsu.

World Games 2025: Sportarten & Zeitplan

Air Sports (z. B. Drohnenrennen): 14.–16. August

(z. B. Drohnenrennen): 14.–16. August American Football (Flag Football) : 14.–17. August

: 14.–17. August Bogenschießen : 7.–16. August

: 7.–16. August Softball : 6.–17. August

: 6.–17. August Billiards : 10.–14. August

: 10.–14. August Boules : 14.–17. August

: 14.–17. August Canoe (inkl. Dragon Boat, Marathon, Polo) : 9.–16. August

: 9.–16. August Cheerleading : 15.–16. August

: 15.–16. August DanceSport : 8.–9. und 16.–17. August

: 8.–9. und 16.–17. August Fistball : 9.–13. August

: 9.–13. August Floorball : 6.–13. August

: 6.–13. August Flying Disc (Disc Golf & Ultimate) : 8.–16. August

: 8.–16. August Gymnastics (Acrobatic, Aerobic, Parkour, Trampoline) : 8.–16. August

: 8.–16. August Handball (Beach Handball) : 7.–12. August

: 7.–12. August Ju‑jitsu : 10.–12. August

: 10.–12. August Karate : 8.–9. August

: 8.–9. August Kickboxing : 12.–14. August

: 12.–14. August Korfball (Halle) : 8.–17. August

: 8.–17. August Lacrosse : 7.–11. August

: 7.–11. August Lifesaving : 8.–9. August

: 8.–9. August Muaythai : 8.–10. August

: 8.–10. August Orienteering : 8.–11. August

: 8.–11. August Powerboating : 15.–17. August

: 15.–17. August Powerlifting : 14.–17. August

: 14.–17. August Racquetball : 13.–17. August

: 13.–17. August Roller Sports : 7.–11. August

: 7.–11. August Sambo : 13.–14. August

: 13.–14. August Sport Climbing : 14.–16. August

: 14.–16. August Squash : 8.–12. August

: 8.–12. August Triathlon : 14.–17. August

: 14.–17. August Tug of War : 9.–11. August

: 9.–11. August Underwater Sports : 10.–11. August

: 10.–11. August Wakeboarding : 8.–10. August

: 8.–10. August Wushu: 8.–12. August

World Games 2025: TV-Übertragung