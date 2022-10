US-Sport: Wilder Bär bringt fast zwei junge College-Ringer um

Einfach war seine Rettungsaktion aber mitnichten. Cummings trat das Raubtier und zog an seinem Fell, prompt griff der Bär auch ihn an. „Er stieß mich auf den Boden und drückte mich dann mit seinem Kopf auf den Boden und gegen die Bäume. Dort hat er mich dann angegriffen. Sofort habe ich meine Hände in sein Maul gesteckt, damit er sich nicht meinen Hals vornehmen konnte“, erinnert sich der Wrestler zurück.