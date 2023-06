WWE RAW: Titel-Premiere endet mit spannender Andeutung

Damian Priest verlangt Seth Rollins alles ab

Priest von einem „Face Turn“?

Dominik Mysterio ohrfeigt Cody Rhodes

Auch ein anderes Judgment-Day-Mitglied rückte bei RAW weiter ins Zentrum der Aufmerksamkeit: Dominik Mysterio - der ungeliebte Sohn von WWE Hall of Famer Rey Mysterio - legte sich in der Interview-Show Miz TV mit Cody Rhodes an.

Es sieht so aus, als ob Mysterio Rhodes‘ Übergangs-Gegner für die nächste Großveranstaltung Money in the Bank am 1. Juli in London sein wird. Der Wrestling Observer berichtete am Wochenende, dass danach beim SummerSlam am 5. August in Detroit Rhodes‘ drittes Duell mit Brock Lesnar steigen soll.