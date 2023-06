WWE SmackDown: Neuer Gürtel für Reigns - und neue Eskalation im Familien-Drama

Seine Titelregentschaft bei WWE ist die längste seit der von Hulk Hogan in den Achtzigern, am Wochenende hat er die 1000-Tage-Marke überschritten - nun hat die Ära Roman Reigns nochmal eine neue Ebene bekommen.

Roman Reigns bekommt neuen Titelgürtel

Reigns verfügte zu Beginn der Sendung, dass seine Neffen Jimmy und Jey Uso der 1000-Tage-Feier fernbleiben sollten - eine Reaktion darauf, dass sich Jimmy am Wochenende bei Night of Champions gegen ihn wandt e und ihn die Chance kostete, zusammen mit Solo Sikoa die Tag-Team-Champions Kevin Owens und Sami Zayn zu entthronen.

Solo Sikoa rächt Jimmy Usos Attacke

Jimmy redete dann auf Reigns ein, sich dessen zu erinnern. Es gehe auch ihm um die gemeinsame Bande, sie hätten die Liga als Familie dominiert, er empfinde Reigns selbst weiter als Bruder - warum das nicht mehr umgekehrt gelte (Reigns hatte die Usos zuletzt geschnitten, nachdem die ihre Tag-Team-Titel bei WrestleMania an Zayn und Owens verloren hatten). Ob Reigns denn am Ende ganz allein auf seiner einsamen Insel enden wolle.

WWE SmackDown - die weiteren News und Highlights:

Im Schatten der Bloodline-Saga nahm die nächste Großveranstaltung Money in the Bank am 1. Juli in London weiter Formen an.