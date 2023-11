Ronda-Rousey-Überraschung nach WWE-Abgang: Hintergründe enthüllt

Kampfsport-Superstar Ronda Rousey mit einem Überraschungsauftritt bei einer Show des WWE-Rivalen AEW : Dieses Szenario hat am Wochenende für viel Gesprächsstoff in der Wrestling-Szene gesorgt - nun sind die Hintergründe enthüllt.

AEW-Boss Tony Khan hat am Wochenende bei der Pressekonferenz nach dem Pay Per View Full Gear klargestellt, dass Rousey keinen Vertrag bei seiner Liga unterschrieben hat. Auch der bekannte Wrestling-Journalist Dave Meltzer - zuletzt immer gut im Bilde über Rouseys Planungen - bestätigte, dass es sich um einen „one shot deal“ mit der früheren UFC-Queen handele.

Ronda Rousey für weitere Auftritte bei AEW offen?

„Sie hat WWE nicht verlassen, um zu AEW zu gehen“, ordnete Meltzer in seinem Wrestling Observer Radio ein. Der Abgang bei WWE im Sommer hätte „familiäre“ Gründe gehabt. Die 36-Jährige, die eine zwei Jahre alte Tochter hat, habe mit dem Wrestling auf Vollzeitbasis wohl abgeschlossen und betrachtet es anscheinend nur noch als Hobby. Ihr Match am Wochenende fand in Los Angeles statt, Rousey hatte auch vorher schon zwei Matches für kleinere Ligen in ihrer kalifornischen Wahlheimat absolviert.