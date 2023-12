Wrestling-Tragödie in England: "Mad Kurt" stirbt mit 26

Die englische Wrestling -Szene trauert um „Mad Kurt“ Kurtis Chapman: Die Liga RevPro hat am bekanntgegeben, dass das englische Leichtgewicht im Alter von nur 26 Jahren verstorben ist.

Immer wieder Matches gegen viel größere Gegner

Chapman war nur 1,63 Meter klein und rund 60 Kilo schwer, in seinen Duellen mit meist viel größere und schwerere Gegner war er auf die Underdog-Rolle festgelegt - die er mal ernsthaft mit seinem technischen Talent, mal mit komödiantischen Elementen ausfüllte.

Im Lauf seiner Karriere stand er mit vielen Stars im Ring, die auch bei WWE oder AEW aktiv sind oder waren, unter ihnen Will Ospreay, Matt Cardona (Zack Ryder), A-Kid (Axiom) und Aussie Open (Kyle Fletcher und Mark Davis). 2019 bestritt er auch ein Match in Deutschland für die Liga NEW des früheren WCW-Stars Alex Wright.