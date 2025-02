Langjährige Wrestling-Größe verunglückt: Trauer um „The Underwear Model“

Wrestling-Veteran Eric Priest - einst Weggefährte von CM Punk und Seth Rollins in der Szene um Chicago - ist bei einem Motorrad-Unfall ums Leben gekommen.

Wrestling-Veteran Eric Priest - einst Weggefährte von CM Punk und Seth Rollins in der Szene um Chicago - ist bei einem Motorrad-Unfall ums Leben gekommen.

Trauert um einen Veteranen der amerikanischen Wrestling-Szene: „The Underwear Model“ Eric Priest ist am Samstag im Alter von 50 Jahren bei einem Motorrad-Unfall verstorben.

Mike Boehne, wie Priest eigentlich heißt, war viele Jahre lang eine fest Größe der Independent-Ligen rund um Chicago. Priest, der sein Image in jungen Jahren um sein gutes Aussehen aufbaute, stand dort mit vielen Stars im Ring, die auch international berühmt geworden sind - CM Punk, Colt Cabana, dem jungen Tyler Black alias Seth Rollins. Priest war wie Punk und Cabana ein Schüler des Trainer-Duos Ace Steel und Danny Dominion.

„Eine Legende Chicagos“

„Mit großer Trauer berichten wir, dass der ehemalige AAW Heritage Champion Eric Priest, eine Legende Chicagos, verstorben ist. Eric Priest war über viele Jahre hinweg eine feste Größe im Chicagoer Wrestling und dominierte die frühen 2000er Jahre als DER Mann in Chicago“, schrieb die Liga AAW in einem Nachruf auf Priest.

Sein Beileid bekundete auch der bei WWE als General Manager von RAW agierende Adam Pearce, der Priest persönlich kannte: „Godspeed, Eric Priest. Von deinen ersten Tagen im Domain als Kind an durfte ich dich kennenlernen und beobachten, wie du zu einem herausragenden Profi-Wrestler wurdest. Ich bin untröstlich und finde kaum Worte. Ich bin wirklich froh, dass wir über die Jahre in Kontakt geblieben sind. Ruhe in Frieden, Bruder.“