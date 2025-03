Mit 99: Tod einer Legende

Martin Hoffmann 24.03.2025 • 12:31 Uhr Bill Mercer, eine legendäre Stimme der amerikanischen Sport- und Wrestling-Welt, ist tot. Zu seinem bewegten Leben gehörten auch Kampfeinsätze im 2. Weltkrieg und Berichterstattung über das JFK-Attentat.

Trauer um einen legendäre Stimme des amerikanischen Sports: Bill Mercer ist im Alter von 99 Jahren verstorben.

Der Mann aus Oklahoma war ein langjähriger Kommentator und Moderator für NFL-, MLB- und College-Spiele und auch bekannt als Wrestling-Persönlichkeit. Zum bewegten Leben Mercers gehörten auch Kampfeinsätze im Zweiten Weltkrieg und eine tragende Rolle in der Berichterstattung über die Ermordung von US-Präsident John F. Kennedy.

Mercer berichtete über Sport und das JFK-Attentat

Mercer, geboren am 13. Februar 1926, diente während des Kriegs in der US Navy und war als Matrose am Pazifikkrieg gegen Japan und der Invasion von Okinawa beteiligt.

In der Nachkriegszeit wurde Mercer Journalist, anfangs nicht nur auf Sport spezialisiert: Als Radiomoderator und -reporter in Dallas berichtete Mercer vor Ort über das Attentat auf Kennedy 1963. Er war so dicht dran am Geschehen, dass er es war, der dem Todesschützen Lee Harvey Oswald nach dessen Verhaftung über die Anklage wegen Mordes informierte. Mercer verarbeitete seine Erlebnisse im Fall JFK mit einem Buch, gemeinsam mit drei Reporterkollegen.

In späteren Jahren trat Mercer vor allem als Sportkommentator in Erscheinung, begleitete unzählige Spiele im texanischen Collegesport, aber auch der Dallas Cowboys in der NFL und der Texas Rangers sowie auch der Chicago White Sox in der MLB.

Mercer lehrte auch mehr als drei Jahrzehnte an der University of North Texas und brachte angehenden Sportjournalisten ihr Handwerk bei. Für seine Verdienste wurde er 2002 in die Texas Radio Hall of Fame und 2020 in die Texas Sports Hall of Fame aufgenommen.

Stimme einer populären Wrestling-Liga

Mit besonderer Leidenschaft war Mercer auch als Kommentator und Moderator im Wrestling aktiv: Er war die Stimme von World Class Championship Wrestling, einer seinerzeit enorm populären texanischen Liga - heute vor allem in Erinnerung für das tragische Schicksal ihrer größten Stars, der Von-Erich-Familie mit ihren vielen früh verstorbenen Mitgliedern.

Der hochbetagte Mercer war 2023 noch Ehrengast bei der Weltpremiere des Hollywood-Films „Iron Claw“ mit Zac Efron, der die Geschichte der von Erichs auf die Leinwand brachte.

