Wechsel nach 20 Jahren! Dieser Knall schockt die Wrestling-Welt

Die traditionsreiche Promotion verliert damit innerhalb von zwei Jahren ihren dritten langjährigen Topstar: Im vergangenen Jahr ging der „Rainmaker“ Kazuchika Okada (wie auch Will Ospreay) in die USA zu AEW, während Hiroshi Tanahashi - der jetzt Präsident von NJPW ist - zu Beginn des kommenden Jahres seine aktive Karriere beenden wird.

Naito verlässt NJPW nach 20 Jahren

In einer Pressemitteilung am Dienstag verkündete NJPW eine „einvernehmliche“ Einigung mit Naito, dessen ausgelaufenen Vertrag nicht zu verlängern. Neben dem 42 Jahre alten Naito wird auch sein gleichaltriger Weggefährte Bushi (bürgerlich: Tetsuya Bushi) nach 13 Jahren bei NJPW neue Wege gehen. Bushi war Teil der von Naito geführten Gruppierung Los Ingobernables de Japon (Die Unregierbaren von Japan).

Naito begann 2005 als „Young Lion“ im Nachwuchssystem von NJPW und entwickelte sich über die Jahre zu einer Main-Event-Attraktion: Der charismatische Naito - der seine besondere Aura und seinen Stilmix im Ring zu Beginn seiner Karriere mit einem längeren Gastspiel in Mexiko entwickelte - hielt fünfmal den IWGP (World) Heavyweight Title, bestritt zahlreiche denkwürdige Matches gegen Rivalen wie Okada, Tanahashi, Ospreay und vor allem auch Kenny Omega. Auch gegen Chris Jericho hatte Naito bei NJPW eine große Fehde. Die renommierte Sportzeitung Tokyo Sports kürte Naito viermal zum MVP des Wrestling-Jahrs in Japan.

Naito wurde in den vergangenen Jahren zunehmend von den körperlichen Folgen seines intensiven Ringstils geplagt - was noch überraschender macht, dass er nach so langer Zeit nochmal einen Neuanfang forciert, dessen Zielort Stand jetzt unklar ist.

„Es tut mir leid für die Nachricht, die heute alle überraschend getroffen und traurig gemacht hat“, wandte sich Boss Tanahashi in einem persönlichen Statement an die NJPW-Fans - in dem „The Ace“ zugleich verdeutlichte, dass er Naito am liebsten gehalten hätte: „Ich habe gestern mit Naito gesprochen. Ich haben ihm gesagt, dass ich wollte, dass er bis zum Ende bei New Japan bleibt, da er die Promotion liebt, aber seine Haltung war dezidiert und ich konnte ihn nicht umstimmen.“