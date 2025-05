Spektakulärer Wrestling-Wechsel perfekt - WWE spielt eine Rolle

Mayu Iwatani geht zum großen Rivalen

Nun haben Marigold und Iwatani in einer gemeinsamen Pressekonferenz angekündigt, dass Iwatani schon an diesem Sonntag bei der Show in der Korakuen Hall in Tokio ihr Debüt gegen Nanae Takahashi feiern wird. Innerhalb weniger Tage findet in der Korakuen Hall nach dem Abschiedsmatch der Ikone Meiko Satomura das nächste historisch einschneidende Ereignis im Frauenwrestling statt.