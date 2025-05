Tod mit 60: Trauer um Wrestling-Ikone Sabu

Terry Brunk, wie Sabu eigentlich hieß, ist im Alter von 60 Jahren verstorben, wenige Wochen nachdem er für die Liga GCW am 18. April - im Vorfeld der WWE-Megashow WrestleMania - einen Abschiedskampf gegen den früheren AEW-Wrestler Joey Janela bestritten hatte. Eine Todesursache wurde nicht genannt, zahlreiche Weggefährten und Bewunderer bekunden in den sozialen Medien ihre Trauer.

Sabu wurde bei Paul Heymans Kultliga ECW zur Ikone

Sabu war der Neffe einer anderen Legende: Sein Onkel war der 2003 verstorbene WWE Hall of Famer Edward Farhat alias The Original Sheik, der mit seinem Charakter als stiller und blutrünstiger Scheich Wrestling-Fans in einer Art und Weise in Angst und Schrecken versetzte, die heute so nicht mehr vorstellbar ist.