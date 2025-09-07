Tod mit 21: Wrestler stirbt nach tragischem Reisebus-Unfall

Tragischer Tod eines jungen Wrestling-Talents: Der erst 21 Jahre alte Japaner Taishin Nagao ist an den Folgen eines schweren Verkehrsunfalls verstorben.
Wrestler stirbt nach Reisebus-Unfall
Nagao, der gerade erst seine Karriere bei der japanischen Traditionsliga All Japan Pro Wrestling (AJPW) gestartet hatte, war am 31. Mai von einem Reisebus erfasst worden und hatte schwere Verletzungen im Bauchbereich erlitten.
Nagao galt als vielversprechendes Wrestling-Talent
Nagao lag seit dem Unglück auf der Intensivstation, sein Zustand galt seit Monaten als kritisch. Diverse Kollegen besuchten ihn in der Klinik und nahmen Anteil an seinem Schicksal.
Trotz intensiver medizinischer Behandlung konnten die Ärzte sein Leben nicht retten. Die exakte Todesursache ist noch unbekannt - eine Untersuchung ist jedoch bereits im Gange.
Nagao, ein Eigengewächs des AJPW-Dojo hatte erst im Oktober 2024 sein Ringdebüt gefeiert. Er galt als vielversprechendes Talent, bestritt noch im Januar ein Match gegen Kento Miyahara, einen der größten Stars und besten Performer der Promotion.