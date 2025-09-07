Tod mit 21: Wrestler stirbt nach tragischem Reisebus-Unfall

Annabella Aulinger 07.09.2025 • 17:42 Uhr Trauer um das junge japanische Wrestling-Talent Taishin Nagao: Der 21-Jährige, der im Mai von einem Reisebus erfasst und schwer verletzt worden war, ist nach einem monatelangen Krankenhaus-Aufenthalt verstorben.

Tragischer Tod eines jungen Wrestling-Talents: Der erst 21 Jahre alte Japaner Taishin Nagao ist an den Folgen eines schweren Verkehrsunfalls verstorben.

Nagao, der gerade erst seine Karriere bei der japanischen Traditionsliga All Japan Pro Wrestling (AJPW) gestartet hatte, war am 31. Mai von einem Reisebus erfasst worden und hatte schwere Verletzungen im Bauchbereich erlitten.

Nagao galt als vielversprechendes Wrestling-Talent

Nagao lag seit dem Unglück auf der Intensivstation, sein Zustand galt seit Monaten als kritisch. Diverse Kollegen besuchten ihn in der Klinik und nahmen Anteil an seinem Schicksal.

Trotz intensiver medizinischer Behandlung konnten die Ärzte sein Leben nicht retten. Die exakte Todesursache ist noch unbekannt - eine Untersuchung ist jedoch bereits im Gange.