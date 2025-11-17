Wrestling-Ikone stirbt mit 95: "Er hat definiert, wonach wir täglich suchen"

SPORT1 17.11.2025 • 07:23 Uhr Bob Caudle war einer der berühmtesten und einflussreichsten Kommentatoren der Wrestling-Geschichte und ein Weggefährte, Freund und Lehrmeister von Ric Flair. Nun ist er verstorben.

Eine der berühmtesten Stimmen der Wrestling-Geschichte ist für immer verstummt: Bob Caudle ist im Alter von 95 Jahren verstorben.

Caudle war der legendäre Kommentator der wöchentlichen Wrestling-Show NWA Mid-Atlantic Championship Wrestling der Liga Jim Crockett Promotions, aus der sich später der frühere WWE-Rivale WCW (World Championship Wrestling) entwickelte - und in der Stars wie Dusty Rhodes, Ric Flair und seine „Four Horsemen“ zu Branchen-Ikonen wurden.

Ric Flair sah Bob Caudle als Lehrmeister

Caudle, der aus der Wrestling-Hochburg Charlotte in North Carolina stammte, begann seine TV-Karriere als Lokalreporter und Wetteransager, schon Ende der Fünfziger wurde er parallel dazu Wrestling-Kommentator.

Seine bekannteste Rolle hatte er als Stimme der Crockett Promotions, ihrer frühen Großveranstaltungen wie Starrcade und vor allem der wöchentlichen Mid-Atlantic-Show, durch die er in den siebziger und achtziger Jahre auf seine ihm typische Weise führte: Betont seriös, sich selbst zurücknehmend und den Fokus stets auf die Stars im Ring lenkend. Jede Woche begrüßte und verabschiedete er die Zuschauer mit denselben Worten: „Hello wrestling fans“ zu Beginn der Übertragung, „so long for now“ am Ende.

Der Stil von Caudle (ähnlich dem seines Generationsgenossen Gordon Solie) wurde zum Vorbild für viele spätere Kommentatoren-Legenden wie Jim Ross und dem früheren WCW- und heutigen AEW-Kommentator Tony Schiavone. Beide arbeiteten in jungen Jahren zeitweise mit Caudle am Mikrofon von Mid-Atlantic zusammen.

Auch Ric Flair schreibt Caudle bleibenden Einfluss auf seine Karriere zu: „Bob Caudle war nicht nur ein großartiger Freund, er hat mir auch geholfen, meine eigenen Fähigkeiten bei Interviews zu entwickeln“, schrieb der 76-Jährige bei X. Auch Jim Ross würdigte seinen Mentor an der gleichen Stelle: „Er war ein wundervoller Mann und ein toller Ansager.“

Auch Rock-Legende und Wrestling-Fan Billy Corgan - inzwischen Besitzer des Ligenverbunds NWA unter dessen Flagge Caudle einst kommentierte -, pries Caudle in höchsten Tönen: „Ich bin tieftraurig über den Tod der NWA-Legende Bob Caudle: Er hat mit seiner Stimme und seinem No-Nonsense-Stil definiert, was wir bis heute jeden Tag mit der NWA suchen: Integrität, Überzeugung, Ehre“, schrieb der Smashing-Pumpkins-Sänger.

Auch in der Politik aktiv

Die große Zeit Caudles als Kommentator klang Ende der achtziger Jahre aus, als Milliardär Ted Turner die finanziell kriselnde Crockett-Liga aufkaufte und zu WCW umformte. Caudle verließ die Liga im Jahr 1991 und trat danach noch als Kommentator von Smoky Mountain Wrestling in Erscheinung, der nostalgisch geprägten Südstaaten-Liga von Jim Cornette.

Nach dem Aus für SMW Anfang 1995 trat Caudle - der 2007 zwei Herzinfarkte überlebte - noch bei vielen Nostalgie-Shows und -Conventions auf. Noch im Jahr 2022 spielte er eine Rolle beim Abschiedsmatch des damals schon über 70 Jahre alten Flair. Caudles berühmte Begrüßungs- und Abschiedsworte umrahmten die Show - vorab aufgezeichnet.

Abseits des Wrestlings war Caudle in der Politik aktiv, er war Wahlkampfhelfer und Büro-Assistent des einflussreichen Senators Jesse Helms, einem der mächtigsten Außenpolitiker der republikanischen Partei in der Ära der US-Präsidenten Ronald Reagan und George Bush Sr.