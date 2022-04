AEW Dynamite: WWE-Rivale enthüllt ein folgenschweres neues Beben

Dass zwei große US- und Japan-Ligen zusammen ein solches Event auf die Beine stellen, gab es zuletzt in den Neunzigern, als der damalige WWE-Rivale WCW mit NJPW kooperierte. Damals gab es unter anderem mehrere gemeinsame „Supershows“ in Japan, bei denen US-Stars wie Sting, Lex Luger und Ric Flair mit Landesikonen wie The Great Muta, Tatsumi Fujinami und Masahiro Chono im Ring standen.