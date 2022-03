AEW enthüllt "massives" Beben: WWE-Rivale kauft CM Punks Ex-Liga ROH

Als erste Anknüpfung an das Erbe ließ Khan ein Match zwischen Danielson und Christopher Daniels folgen, die 2002 zusammen mit Low Ki im Hauptkampf der ersten ROH-Show gestanden waren - Danielson siegte, das Match leitete zu Danielsons Fehde mit Jon Moxley über, die am Sonntag beim Pay Per View Revolution in einem Match gipfeln wird.