AEW: Wegweisende Entscheidung beim WWE-Rivalen gefallen

In der Nacht zum Donnerstag soll bei der Show Dynamite daher nun enthüllt werden, dass das Debüt der neuen Samstagsshow Collision am 17. Juni im United Center in Punks Heimat Chicago stattfinden soll. Für den Fall, dass Punks Rückkehr geplatzt wäre, wäre Ligaboss Tony Khan wohl in eine andere Stadt umgezogen - im Gespräch war das Ligahauptquartier Jacksonville.

CM Punk bei AEW offenbar wieder an Bord

Der 2021 für AEW aus dem Ruhestand zurückgekehrte Punk war seit September 2022 zum einen verletzt, zum anderen in Ungnade gefallen, nachdem er nach dem Pay Per View All Out erst auf einer Pressekonferenz mehrere prominente Kollegen beleidigte und sich anschließend eine Backstage-Prügelei mit den Liga-Vizes Nick und Matt Jackson (The Young Bucks) sowie Kenny Omega geliefert hatte.