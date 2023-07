AEW: Bittere Schocknachricht um weiblichen Wrestling-Shootingstar

Einen bitteren Zeitpunkt für diesen Ausfall hätte es nicht geben können!

Nach übereinstimmenden Medienberichten verpasst ausgerechnet der britische Shootingstar des WWE-Rivalen die bislang weltweit größte Show der Liga im eigenen Land: Jamie Hayter wird in einem Monat bei All In im Londoner Wembley-Stadion aller Voraussicht nach nicht wrestlen können, berichten übereinstimmend Fightful und der Wrestling Observer. Laut Fightful scheint der bis vor kurzem amtierende Damenchampion sogar noch viele weitere Monate auszufallen. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW)

Jamie Hayter wird AEW All In in Wembley wohl verpassen

Die 28 Jahre alte Hayter hatte sich mit starken Leistungen an der Seite ihrer Partnerin Britt Baker zum Publikumsliebling und schließlich zum Champ gemausert. Bei der Show Double or Nothing Ende Mai verlor Hayter jedoch den Titel an Toni Storm, allem Anschein nach bedingt durch die nie genau benannte Verletzung, die sie seitdem außer Gefecht setzt.

Laut Observer hat sich die Verletzung als „schlimmer als angenommen“ erwiesen, sie werde wohl nicht bei All In dabei sein, Fightful ergänzte, dass es so aussehe, als ob Hayter bis Jahresende ausfalle.