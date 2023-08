"Er ist ein Ladenhüter - ich verkaufe Merchandise und mache TV-Quote"

Mag da einer eine persönliche Animosität nicht ruhen lassen? Oder ist es mittlerweile schon Guerrilla-Marketing?

Wrestling-Star CM Punk hat nach der aktuellen Ausgabe der TV-Show Collision seinen im vergangenen Jahr handgreiflich eskalierten Zoff mit der Gruppierung The Elite wieder in den Blickpunkt zurück - mit Sticheleien in Richtung des früheren World Champions Hangman Page. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW)

CM Punk stichelt gegen Hangman Page

Nach dem Hauptkampf der Show - in dem Punk und die Tag-Team-Champions FTR einen Trios-Titelkampf gegen das House of Black verloren - und dem Ende der TV-Übertragung rückte Punk Page ins Zentrum seiner abschließenden Ansprache an die Fans vor Ort im Greensboro Coliseum.

Punk reagierte auf diverse Fanplakate für Page - Lokalmatador im Bundesstaat North Carolina - und sagte: „Also ich war heute hier in einem Supermarkt und weiß jetzt, warum er Hangman genannt wird. In der Spielzeugabteilung hängen lauter Actionfiguren von Hangman rum und keiner will sie kaufen. Er ist ein Ladenhüter - während ich Merchandise bewege, TV-Quote mache und Spielzeug verkaufe.“

In indirekter Bezugnahme auf die jüngste Vertragsverlängerung von Page und den Elite-Kollegen The Young Bucks (Nick und Matt Jackson) sowie Kenny Omega ergänzte Punk: „Leute bei AEW sagen: Ich bin hier das Herz, die Seele, der gute Geist der Liga. Nun, das ist subjektiv. Leute, die das sagen, sind in jedem Fall nicht das Kinn der Liga.“

Das Wort „Kinn“ war in dem Zusammenhang Boxersprache: Speziell im Englischen bezeichnet „chin“ im übertragenden Sinn die Qualität, viel einstecken zu können, so wie ein Boxer viele Hiebe ans Kinn einstecken muss ohne umzufallen.

Ungelöster Konflikt zwischen Punk und „The Elite“

Der Konflikt zwischen Punk und Page war im vergangenen Jahr Katalysator für den großen Eklat um Punk, der bei der Pressekonferenz nach dem Pay Per View All Out im September Page und die Bucks öffentlich beleidigte und sich danach hinter den Kulissen mit den Bucks und Omega prügelte, als die ihn zur Rede stellen wollten.

Page hatte einige Monate zuvor - vor seinem Titelmatch gegen Punk - unabgesprochene Seitenhiebe gegen Punk in einem TV-Rededuell platziert, Punk konterte mit eigenen Attacken auf Page. Hintergrund ist der von Punk zurückgewiesene Vorwurf, er hätte sich bei AEW-Boss Tony Khan die Entlassung seines ehemals besten Freundes Colt Cabana gewünscht, der bei AEW als Backstage-Producer und Wrestler arbeitet. (Egomane oder Genie? Die Hintergründe zur Kontroverse um CM Punk)

Der damit verbundene Ärger auf beiden Seiten - Punk warf den Bucks auch vor, hinterrücks Stimmung gegen ihn gemacht zu haben - mündete schließlich in „Brawl Out“ und dem Beinahe-Aus Punks bei AEW.

Punk wurde bekanntlich doch zurückgeholt, der Konflikt ist aber Stand jetzt nicht aufgearbeitet: Punk wurde als Hauptattraktion der neuen Collision-Show räumlich von The Elite getrennt, die im Mittelpunkt der Mittwochsshow Dynamite stehen.

Es gibt nach Punks Angaben sogar ein von Anwälten überwachtes Kontaktverbot, Punk, die Bucks und Omega sollen auch Schweigevereinbarungen unterzeichnet haben - bei denen Page jedoch außen vor ist, weil er nicht Teil der Prügelei war: Er hatte die Arena da schon verlassen. Page schweigt seit langem zum Thema und will es Berichten zufolge nur noch hinter sich lassen.

„It‘s so easy“

Die Frage, die sich viele Fans stellen: Wird der Konflikt doch noch irgendwann beigelegt und in eine Drehbuch-Rivalität vor der Kamera übertragen? Die Ansetzung des Matches der Young Bucks gegen die mit Punk befreundeten FTR bei der Megashow All In im Londoner Wembley-Stadion in zwei Wochen ist in der Hinsicht kein Indiz: FTR hatten sich aus dem Konflikt herausgehalten und jüngst erst wieder die Hoffnung auf eine produktive Klärung ausgedrückt.

Was Punk damit bezwecken will, die Angelegenheit am Köcheln zu halten, ist schwerer zu ergründen. In jedem Fall aber hat er es offensichtlich drauf angelegt, wieder für Gesprächsstoff zu sorgen.

Kurz nach der Ansprache postete er bei Instagram vielsagend den Song „It‘s so easy“ von Guns‘n‘Roses und ein Bild des Schauspielers Martin Landau im Filmklassiker „Ed Wood“ - es die Szene, in der er sich in der Rolle als Dracula-Darsteller Bela Lugosi ans Publikum wendet und ruft: „Marionetten seid ihr“ (im Original: „Pull the string“ - „Zieh an den Fäden“).

In den Shows sind Punks aktuelle Rivalen Samoa Joe und Ricky Starks, die beiden parallel laufenden Fehden wurden bei Collision auch weiter vorangetrieben: Joe - der Punk für All In herausgefordert hatte - attackierte Punk am Ende der Show und kostete „CMFTR“ den Sieg über House of Black.

Starks erhielt zuvor eine 30-tägige (Story-)Suspendierung für seine Attacke auf Legende Ricky Steamboat vergangene Woche. Er kündigte aber an, den Shows mit einer „Managerlizenz“ weiter beizuwohnen und weiter „Krieg“ gegen Punk zu führen.

Die Ergebnisse von AEW Collision am 12. August 2023:

The Acclaimed besiegen The Iron Savages

Mercedes Martinez & Diamante besiegen Kris Statlander & Willow Nightingale

Samoa Joe besiegt Andrew Everett

TNT Title Match: Luchasaurus (c) besiegt Brock Anderson