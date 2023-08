"Heul doch!" Realer Eklat bei Wrestling-Megashow - AEW wirf Jungstar aus Wembley-Stadion

Rund ein Jahr nach dem folgenschweren Prügel-Skandal bei AEW All Out gab es auch bei der historischen Megashow vor über 80.000 Fans in Wembley einen realen Eklat - wieder unter Beteiligung von CM Punk.

Laut übereinstimmenden Medienberichten kam es zwischen den Matches von Punk und Jungstar Jack Perry - Sohn des verstorbenen Hollywood-Schauspielers Luke Perry - zu einem Handgemenge zwischen den beiden. Der von den Ligaverantwortlichen um Boss Tony Khan wohl als schuldig ausgemachte Perry sei nach Hause geschickt worden, berichten Fightful und der Wrestling Observer. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW)

Hintergrund des Stunks ist offenbar ein mehrere Wochen zurückreichender Konflikt, der im Fahrwasser der jüngsten neuen Irrungen um Punk nach außen gedrungen ist.

Punk und Perry sollen sich vor einigen Wochen laut darüber gestritten haben, dass Perry bei der Samstagsshow Collision - wo Punk der Star und Kabinenleader ist - echtes Glas bei einem Match hätte einsetzen wollen. Punk habe das als zu gefährlich abgelehnt und - mit einem beiläufigen Seitenhieb auf seine internen Gegner „The Elite“ - Perry eingebläut, dass er sich solche Ideen für seine Auftritte bei der Mittwochsshow Dynamite aufsparen solle.

Perry bestätigte die Berichte nun de facto, indem er bei seinem Match gegen Hook eine offensichtliche Stichelei gegen Punk anbrachte. Er klopfte auf die Windscheibe der Limousine, mit der er zum Ring gefahren wurde und auf der er und Hook auch mehrere Stunts vollführten. Er sagte dabei in die Kamera: „It‘s real glass, cry me a river“ (“Das ist echtes Glas, heul doch!“)

Jack Perry bekommt nach Handgemenge mit CM Punk Denkzettel

Das Match war der letzte Kampf des Vorprogramms Zero Hour, die eigentliche Show wurde vom Kampf CM Punk vs. Samoa Joe eröffnet. Dazwischen seien sich Punk und Perry im Eingangsbereich begegnet und hätten sich erneut gezofft, die Rede ist von „viel lautem Geschrei“ und Handgreiflichkeiten. Was die Details angeht, kursieren widersprüchliche Darstellungen, sicher ist: Den Denkzettel bekam am Ende Perry.

Im vergangenen Jahr war AEW von dem von Punk begonnenen Prügel-Eklat zwischen ihm und den mit ihm zerstrittenen Ligavizes The Young Bucks (Nick und Matt Jackson) sowie Kenny Omega schwer erschüttert worden. Khan zog am Ende die Konsequenz, die Streitparteien zeitlich und räumlich zu trennen: Punk wurde zum Zentrum der neuen Samstagsshow Collision, während „The Elite“ bei Dynamite verblieben.