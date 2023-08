WWE-Rivale AEW fixiert großen Paukenschlag: "Geld war ein riesiger Faktor"

Vier Topstars und Urgesteine des WWE-Konkurrenten AEW haben gemeinsam entschieden, ihre auslaufenden Verträge zu verlängern und einen potenziellen Wechsel zum boomenden Marktführer in den Wind zu schlagen: Die Liga-Mitgründer Kenny Omega, Nick und Matt Jackson (The Young Bucks) sowie der frühere World Champion Hangman Page bleiben „All Elite“. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW )

Das miteinander befreundete Wrestler-Quartett gab die Entscheidung in einem Interview mit Sports Illustrated bekannt, sie alle hätten „mehrjährige“ und als lukrativ umschriebene Deals abgeschlossen.

Khan hatte Ounk trotz des Prügel-Eklats im vergangenen Herbst zurückgebracht, aber getrennt von den Bucks, Omega und Page als Zentrum der neuen Samstagsshow Collision - während The Elite bei der Mittwochssendung Dynamite verblieben waren.

AEW bindet Kenny Omega, Hangman Page, die Young Bucks

Als Gründe für die Entscheidung, AEW treu zu bleiben, führten die vier Stars mehrere Faktoren an: Ihre hohe Identifikation mit der Promotion, den im Vergleich zu WWE weniger dichten Tourplan und die damit verbundene Möglichkeit, mehr Zeit mit der Familie bzw. für andere Projekte aufzuwenden.

In einer Pressemitteilung jubiliert auch Khan, die Identifikationsfiguren gebunden zu haben, die „entscheidend für den Erfolg der Liga“ gewesen seien“.

WWE hatte speziell Omega im Visier

Zahlen werden in dem Artikel nicht genannt, alle vier dürften jedoch siebenstellige Gehälter kassieren. Dass Khan alle vier Stars finanziell zufriedengestellt hat, ehe WWE nach Ablauf der Verträge die Gelegenheit gehabt hätte, ein Gegenangebot zu machen, hat Signalwirkung.

AEW befindet sich in TV-Verhandlungen mit Medienpartner Warner Brothers Discovery, ein Milliarden-Dollar-Deal ist das erklärte Ziel des Sohns von Milliardär und Sportmogul Shahid Khan (Jacksonville Jaguars, FC Fulham).

Die Klärung der Elite-Personalie verschafft AEW auch zusätzlichen Rückenwind vor der bislang größten Show der Ligageschichte: Am 27. August steigt das Europa-Debüt All In vor Rekordkulisse im Londoner Wembley-Stadion.