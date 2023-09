AEW: Ex-WWE-Star debütiert, Dennis Rodman streckt Ex-Nowitzki-Kollegen nieder

Im Schatten des Entlassungs-Bebens um Topstar CM Punk hat ein früherer WWE-Star sein Debüt für AEW gefeiert - und eine NBA-Ikone ein Gastspiel an alter Wirkungsstätte.

Beim Pay Per View All Out in Chicago absolvierte CJ Perry, die ehemalige Lana, einen ersten Auftritt für den jetzigen Arbeitgeber ihres Ehemanns Miro, ehemals Rusev (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW).

Zuvor ließ sich auch der frühere Basketball-Kultstar und Wrestling-Edelfan Dennis Rodman im United Center blicken und streckte dabei einen früheren Teamkollegen von Dirk Nowitzki nieder.

AEW All Out: Frühere Lana debütiert

Am Ende des Matches zwischen den Schwergewichten Powerhouse Hobbs und Miro (Rusev bei WWE) gab es den Überraschungsauftritt der ehemaligen Lana: Sie kam ihrem Mann zu Hilfe, nachdem der von Hobbs nochmals attackiert wurde.

In einer zunächst rätselhaften Sequenz wurde Perry von Miro jedoch nicht freundlich begrüßt, sondern mit den Worten „Du bist nicht echt“ im Ring stehen gelassen.

Einen festen Vertrag scheint CJ Perry nicht bei AEW unterschrieben haben, es gab nicht die in solchen Fällen übliche „Is-All-Elite“-Grafik in den sozialen Medien. Bei der Pressekonferenz nach dem Event erklärte Ligaboss Tony Khan auch, dass er keine „Langzeitpräsenz“ Perrys garantieren könne, sich aber freue, mit ihr zu arbeiten. Darauf, dass ihr Auftritt nicht einmalig war, deutet das offene Ende des Segments in jedem Fall hin.

Die 38 Jahre alte Perry stand zwischen 2013 und 2021 unter WWE-Vertrag, die meiste Zeit als On-Screen-Managerin Rusevs, den sie 2016 heiratete.

Dennis Rodman streckt früheren Nowitzki-Kollegen nieder

Ein weiterer alter Bekannter war schon in der kostenlosen Preshow Zero Hour zu sehen: Der dem Wrestling seit Jahrzehnten verbundene Rodman begleitete in der Heimarena seines alten Teams Chicago Bulls die Trios-Champions The Acclaimed und Billy Gunn zum Ring und verhalf ihnen zum Sieg über Jeff Jarrett, Jay Lethal und den früheren NBA-Riesen Satnam Singh.

Der 2,18 Meter große Inder Singh ist selbst ein ehemaliger NBA-Spieler, er wurde 2015 von den Dallas Mavericks mit Nowitzki gedraftet, wo er sich aber nicht durchsetzen konnte. Bei All Out bekam er von Rodman einen Schlag mit einer Gitarre ab - dem Markenzeichen von WWE Hall of Famer Jarrett, nun Singhs Wrestling-Partner und -Mentor.

Der inzwischen 62 Jahre alte Rodman - fünfmaliger NBA-Meister bei den Detroit Pistons und den Bulls mit Michael Jordan - hat eine Jahrzehnte zurückreichende Geschichte im Wrestling: Er hatte in den Neunzigern diverse Gastauftritte für den damaligen WWE-Rivalen WCW.

Zusammen mit Showkampf-Legende Hulk Hogan, mit dem Rodman befreundet ist, war er Teil der Gruppierung New World Order (NWO) und bestritt mehrere Matches, unter anderem eines, in dem ihm NBA-Kollege Karl Malone gegenüberstand.

Die Ergebnisse von AEW All Out 2023:

ROH World Tag Team Title Match: MJF & Adam Cole (c) besiegen The Dark Order

ROH TV Title Match: Samoa Joe (c) besiegt Shane Taylor

TNT Title Match: Luchasaurus (c) besiegt Darby Allin

Miro besiegt Powerhouse Hobbs

TBS Title Match: Kris Statlander (c) besiegt Ruby Soho

Strap Match: Bryan Danielson besiegt Ricky Starks

Claudio Castagnoli & Wheeler Yuta besiegen Eddie Kingston & Katsuyori Shibata

Konosuke Takeshita besiegt Kenny Omega

Bullet Club Gold besiegen FTR & The Young Bucks