WWE-Rivale AEW: „MJF ist weg - und kommt nie wieder“

Nachdem der bisherige Freund und Partner Adam Cole dem schwer angeschlagenen MJF in den Rücken gefallen ist und bei World‘s End den Titel gekostet hat, wandte sich der frühere WWE-Star bei der TV-Show Dynamite an die Fans, stellte seine neue Gruppierung vor und behauptete: „MJF ist weg - und er wird nie wiederkommen!“ ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW )

AEW Dynamite: Adam Cole begründet Verrat an MJF

Cole verhalf am Wochenende aber Schwergewicht Samoa Joe zum Titelgewinn gegen Joe - und enthüllte sich danach als der mysteriöse „Devil“, der MJF in den vergangenen Monaten heimgesucht hatte (mit dessen eigener Maske).

Cole stellt sich als Befreier von AEW dar

Als Motivation für seinen Verrat an MJF nannte Cole, dass es Zeit gewesen wäre, AEW aus dem schädlichen Klammergriff von MJF zu befreien - und dass er ohnehin nur getan hätte, was MJF auch getan hätte, wenn er das Gefühl gehabt hätte, ihn nicht mehr zu brauchen.

Tatsächlich hätte sich aber erwiesen, dass MJF Cole sehr wohl gebraucht hätte: Nur dank seiner Freundschaft zu ihm, dank des Kults um „Better than you, Bay-Bay“ hätten die Fans ihre Liebe zu MJF entdeckt.

MJF vs. Adam Cole II bei All-In in London?

So offensiv, wie AEW nun aber den Abschied von MJF in den Raum stellte, kann eigentlich am Ende eher nur das Gegenteil passieren: Eine Rückkehr von MJF und ein Showdown mit Cole wirkt wie das logische Szenario für den Jahreshöhepunkt von AEW: die zweite Ausgabe der Megashow All In im Londoner Wembley-Stadion am 25. August.