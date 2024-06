Weitere WWE-Legende verlässt AEW - fliegender Wechsel am Wochenende?

WWE-Konkurrent All Elite Wrestling verliert offenbar einen weiteren bekannten Namen: Laut übereinstimmenden Medienberichten schlägt der frühere WWE-Champion Jeff Hardy allem Anschein nach noch an diesem Wochenende bei einer anderen Liga auf.

AEW und Jeff Hardy: Tischtuch scheint zerschnitten

. Nach einem bis heute rätselhaften Vorfall – Hardy hatte mitten in einem Match den Ring verlassen – war er 2022 von WWE gefeuert worden. Obwohl er zwischenzeitlich ein Comeback-Angebot bekommen hatte, wechselte er zu AEW – wo er 2023 zum wiederholten Mal trübe Schlagzeilen schrieb: Er wurde mit Alkohol am Steuer erwischt, mit einem angeblichen Wert von 2,9 Promille.

Ein ähnliches Szenario ist auch jetzt nicht ausgeschlossen: Matt Hardy hat schon klargestellt, dass er bei TNA keinen festen Vertrag unterschrieben hat. Am Sonntag fordert er bei der Show Against All Odds Champion Moose heraus - ein unangekündigtes Comeback des Bruders in diesem Rahmen drängt sich auf.