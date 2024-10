Bekanntes Wrestling-Paar hat sich getrennt!

Cole, frisch zurückgekehrt aus einem langen Verletzungs-Martyrium , hat in einem Interview mit Sports Illustrated Gerüchte bestätigte, dass er und der ehemalige AEW-Damenchampion kein Paar mehr seien: „Wenn ich aber sage, dass wir immer noch Liebe für einander empfinden, Freunde sind und uns gegenseitig unterstützen, könnte das nicht wahrer sein.“ Es gebe „kein böses Blut irgendeiner Art“. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW )

Adam Cole und Britt Baker waren seit 2017 ein Paar

Baker und Cole waren seit 2017 ein Paar, die Beziehung der beiden war auch Thema in der AEW-Realityshow „All Access“. Wann genau und warum die Trennung erfolgt ist, sagt Cole nicht. Bereits im Sommer aber hatte Cole Spekulationen geschürt, als er in einem Stream erwähnte, dass er ohne Baker zurück in seine Heimat Pennsylvania ziehen würde.