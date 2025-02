WWE-Rivale AEW enthüllt zwei weitere, hochkarätige Duelle

Die Card für den Pay Per-View Revolution nimmt bei Dynamite weiter Formen an. Inzwischen stehen fünf nominell hochwertige Duelle fest.

Im Schatten des World-Title-Duells zwischen Champion Jon Moxley und WWE Hall of Famer Cope (Edge) hat AEW bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Dynamite zwei neue Showdowns enthüllt: Die ehemaligen World Champions MJF und Hangman Page treffen am 9. März in Los Angeles aufeinander, während TBS Champion Mercedes Moné - die ehemalige Sasha Banks - von der japanischen Top-Wrestlerin Momo Watanabe herausgefordert wird.