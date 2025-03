AEW-Neuzugang feiert unangekündigtes Debüt

„Speedball“ Mike Bailey steigt erstmals für den WWE-Rivalen in den Ring, der seine feste Verpflichtung bestätigt. Der Neuzugang nimmt gleich einen Titel ins Visier.

„Speedball“ Mike Bailey steigt erstmals für den WWE-Rivalen in den Ring, der seine feste Verpflichtung bestätigt. Der Neuzugang nimmt gleich einen Titel ins Visier.

Ein spannender Neuzugang ist bei WWE-Konkurrent All Elite Wrestling eingeschlagen: „Speedball“ Mike Bailey hat bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Dynamite sein unangekündigtes Debüt gefeiert.

Bailey entpuppte sich als der „Wildcard“-Teilnehmer des vorab enthüllten Turniers um ein Titelmatch gegen den frisch gekürten International Champion Kenny Omega. Der Kanadier trat gegen The Beast Mortos an und besiegte den Hünen mit einem Crescent Kick.

Mike Bailey war auch oft in Deutschland aktiv

Das bevorstehende Debüt war bereits vor einigen Wochen mit einem Video angeteast worden, welches das akrobatisch-athletische Können des früheren X-Division Champions von TNA in Szene setzte. Ein Datum für Bailey Ankunft war aber nie genannt wprden.

Der 34 Jahre alte Franko-Kanadier (eigentlich: Émile Charles Baillargeon-Laberge) trat weltweit bei renommierten Promotions wie NJPW, RevPro, GCW, AAA, Maple Leaf und DDT Pro Wrestling auf. Bailey war auch viele Male in Deutschland aktiv, vor allem für die Liga wXw, wo er diverse Matches mit den heutigen WWE-Stars WALTER (Gunther) und Axel Dieter Jr. (Ludwig Kaiser) bestritt.

Baileys Karriere erlitt 2016 einen empfindlichen Rückschlag, als er an der US-Grenze verhaftet wurde, weil er ohne Arbeitsvisum in den USA antreten wollte und eine fünfjährige Einreisesperre bekam.

Als die ablief, folgte eine neue Blüte, als der Schwarzgurt-Träger im Taekwondo bei TNA unterschrieb und dort dreimal den X-Division Title gewann, den einst Stars wie AJ Styles popularisierten. Parallel dazu lieferte Bailey Top-Matches in kleineren und größeren Ligen in aller Welt ab - unter anderem gegen seine neuen AEW-Kollegen Will Ospreay, Roderick Strong und Konosuke Takeshita.