Nächster großer Wechsel zu WWE naht

Rey Fenix bekommt von AEW die Freigabe, seinem Bruder Penta zu WWE zu folgen. Tony Khan bestätigt, was schon seit Tagen offensichtlich schien.

Rey Fenix bekommt von AEW die Freigabe, seinem Bruder Penta zu WWE zu folgen. Tony Khan bestätigt, was schon seit Tagen offensichtlich schien.

AEW hat auch Rey Fenix entlassen

Schon vor einigen Tagen hatte AEW Fenix von der Kaderauflistung auf seiner Homepage entfernt. Berichte, dass dies gleichbedeutend mit seiner Entlassung sei, hat Tony Khan bei der Pressekonferenz vor dem Pay Per-View Revolution am Wochenende nun de facto bestätigt.

Der Wechsel-Wunsch von Fenix war schon im vergangenen Jahr durchgesickert (zusammen mit dem von Penta). Berichten zufolge hatte Khan jedoch zunächst eine Klausel gezogen, die Fenix' Vertrag um den Zeitraum verlängerte, in dem dieser verletzt ausgefallen war.

Wechsel zu WWE nahen

Khan begründete die Entlassungen von Starks, Miro und Fenix - ohne auf Einzelheiten einzugehen: „Ich denke, alles ist eine Fall-zu-Fall-Angelegenheit. Es ist eine gewisse Veränderung meiner Philosophie in dem, was ich getan habe. Es fühlte sich wie das Richtige für das Unternehmen und alle Beteiligten an diesem Punkt an.“