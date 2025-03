WWE-Rivale AEW enthüllt nächsten Neuzugang

Knight bestritt in der Nacht zum Sonntag ein Match gegen „Switchblade“ Jay White bei der TV-Show Collision. Er verlor es, aber sowohl White als auch Kommentator Tony Schiavone machten hinterher deutlich, dass es ein Wiedersehen geben werde. Wenig später bestätigte AEW-Boss Tony Khan via Social Media Knights feste Verpflichtung.

Ein neues Kapitel bei AEW

Der aus Atlanta stammende Knight ist ein Schützling von Trainer Buddy Wayne, dem verstorbenen Vater von Jungstar Nick Wayne. Ab 2020 schloss er sich als „Young Lion“ der Japan-Liga NJPW an, wo er unter der ebenfalls jetzt bei AEW aktiven Legende Katsuyori Shibata den Feinschliff bekam.„The Jet“ profilierte sich bei NJPW in der Junior-Heavyweight-Division und war vor allem als Tag-Team-Wrestler erfolgreich: Zusammen mit dem früheren WWE-Wrestler KUSHIDA hielt er als "Intergalactic Jet Setters" zweimal die IWGP Junior Heavyweight Tag Team Titles. Knight war auch schon für TNA (Impact), die AEW-Schwesterliga ROH und viele andere Independent-Promotions in Nordamerika aktiv - nun will er ein größeres Publikum auf sich aufmerksam machen.