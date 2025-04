AEW-Gründer enthüllen nach Comeback, was sie im Schilde führen

Die Young Bucks sind nach monatelanger Abwesenheit zurück bei AEW - aber was führen sie im Schilde?

Nachdem die Liga-Mitgründer am Sonntag beim Pay Per-View Dynasty ihr Comeback feierten und Swerve Strickland den Sieg gegen AEW World Champion Jon Moxley kosteten , kam es bei der TV-Show Dynamite zur Klärung einiger offener Fragen und Frontlinien.

Young Bucks wollen sich mit Daeth Riders verbünden

Moxley verließ mit misstrauischer Miene den Ring und wahrte Distanz zu den Bucks, während diese ihr Verhalten bei Dynasty begründeten: Zum einen sei ihre Attacke auf Strickland ein „Freundschaftsdienst“ für Weggefährte Hangman Page gegen dessen Erzrivalen gewesen (was eine offensichtliche Täuschung ist - Page und Strickland hatten sich zuletzt angenähert). Zum anderen sei sie ein „Friedensangebot“ an Moxley und dessen Death Riders.

Die Bucks erklärten, dass sie Moxley und Co. in den vergangenen Monaten beobachtet und „viele Gemeinsamkeiten“ entdeckt hätten. Die Death Riders sollten mit ihnen „geschäftlich“ ins Gespräch kommen, sie könnten sich verbünden und AEW gemeinsam regieren.

Während offen blieb, ob die Death Riders darauf eingehen werden, wurde umgehend klar, wer nun an vorderster Stelle gegen die Bucks kämpfen wird.

Omega und Strickland stellen sich entgegen

Er erinnerte die Bucks an den Verrat und die gefährliche Attacke, die sie während seiner Krankheitspause an ihm begangen hatten - und ging dann zu ihnen in den Ring, um sich mit ihnen zu prügeln.