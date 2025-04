Comeback-Überraschung bei WWE-Rivale AEW

Hathaway führte Dax Harwood und Cash Wheeler in New Orleans in den Ring ein und verteidigte ihre jüngsten Attacken auf diverse Publikumslieblinge, allen voran die auf ihren ehemals guten Freund Cope, den ehemaligen Edge von WWE. Mit einem weiteren Übergriff auf zwei Legenden unterstrichen FTR dann ihre neue Einstellung.

Stokely Hathaway verbündet sich mit FTR

Attacke auf zwei Legenden

Nächstes World-Title-Match steht

Für den nächsten Pay Per-View Double or Nothing steht das Finale des Owen-Hart-Foundation-Turniers der Frauen: Jamie Hayter besiegte Kris Statlander und trifft am 25. Mai auf TBS-Champion Mercedes Moné, die ehemalige Sasha Banks: Die Siegerin fordert beim Jahreshöhepunkt All In im Sommer den dann amtierenden Damenchampion heraus.