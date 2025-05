AEW fixiert große Ringschlacht - mit einem Novum

SPORT1 22.05.2025 • 08:18 Uhr AEW enthüllt Teilnehmer für Anarchy in the Arena bei Double or Nothing. Erstmals mit Frauen. Omega, Moxley und Co. versprechen ein historisches Spektakel.

Einer der wichtigsten Termine im Eventkalender von WWE-Rivale AEW steht unmittelbar bevor - nun steht auch eines der zentralen Matches.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Dynamite fixierte die Liga das Teilnehmerfeld für das jährliche Anarchy in the Arena Match bei Double or Nothing am Sonntag: Kenny Omega, Swerve Strickland, Willow Nightingale und das Trio The Opps (Samoa Joe, Powerhouse Hobbs und Japan-Legende Katsuyori Shibata) treffen auf die Young Bucks und die Death Riders (World Champion Jon Moxley, Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta und Marina Shafir) - eine Prügelei der beiden Fraktionen diente bei Dynamite als letzter Heißmacher. Es ist das erste Mal, dass mit der aufstrebenden Nightingale - die soeben ihren Vertrag bei AEW verlängert hat - und der früheren MMA-Kämpferin Shafir zwei Frauen an der großen Schlacht ohne Regeln teilnehmen

Das Match wurde in den vergangenen Wochen angebahnt durch das Zweckbündnis der Bucks mit den Death Riders und die diversen unfairen Titelverteidigungen Moxleys: Beim Event Dynasty im April verhalfen die Bucks Moxley zum Sieg über Ex-Champ Strickland, vergangene Woche bei Dynamite sorgte der erstmals bei AEW größer in Szene gesetzte Gabe Kidd für einen schmutzigen Sieg in einem Steel Cage Match gegen Joe.

Nun laufen viele Fäden beim Anarchy in the Arena Match zusammen - das seinerseits wohl auch wieder ein Vorspiel für das jährliche Frühsommer-Special Blood & Guts ist, die AEW-Version der einst bei WCW erfundenen und inzwischen auch bei WWE etablierten „War Games“.

