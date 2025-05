Deutschsprachiger Star debütiert bei WWE-Rivale AEW

Martin Hoffmann 29.05.2025 • 07:53 Uhr Das kreative Wiener Multi-Talent Thekla Kaischauri, das sich in den vergangenen Jahren einen Namen als Wrestlerin in Japan gemacht hat, feiert ihr Debüt bei WWE-Rivale AEW in den USA.

Einer der spannendsten Wrestling-Exporte aus dem deutschsprachigen Raum betritt die große US-Bühne: „The Toxic Spider“ Thekla hat bei der TV-Show Dynamite ihr Debüt für WWE-Rivale AEW gefeiert.

Thekla, deren Ankunft schon vor einigen Wochen durchgesickert und angedeutet worden war, führte sich beim ersten Dynamite nach dem Großevent Double or Nothing am Wochenende mit einer Attacke auf Ex-Damenchampion Jamie Hayter ein. Das Kommentatorenteam von Dynamite unterstrich dabei den Ruf, den sich Thekla in den vergangenen Jahren in der japanischen Liga Stardom erworben hat.

Thekla: Ungewöhnlicher Weg führt zu AEW

Thekla Kaischauri, Tochter eines österreichischen Vaters und einer georgischen Mutter ist als Wrestlerin einen ungewöhnlichen Karriereweg gegangen: Mehr als in der europäischen Szene war sie seit 2018 in kleinen Independent-Promotions in Japan aktiv und reifte dort in den vergangenen fünf Jahren zu einem bekannten Star.

Die sportlich und künstlerisch vielfältig interessierte Kaischauri entschied sich 2020 nach Ausbruch der Corona-Pandemie, in Japan zu bleiben. Ab 2021 war sie bei der weltweit profiliertesten Frauenliga Stardom aktiv und hielt dort mehrere Titel.

Sie war Teil der Gruppierung DDM (Donna Del Mondo) um den inzwischen bei WWE nach oben strebenden Topstar Giulia, später erfand Thekla sich als Teil des Bündnisses H.A.T.E. neu und reizte die japanischen Fans mit ihrem Charakter als „Idol Killer“, die sich zum Ziel gesetzt hatte, die populäre japanische „idol culture“ auszumerzen. Ende April verließ Thekla Stardom, schon damals wurde bekannt, dass sie einen Wechsel in die USA plante - der Deal mit der Liga von Tony Khan soll sich laut Fightful schon länger angebahnt haben.

Thekla verstärkt das Kontingent deutschsprachiger Stars bei den großen US-Ligen: Bei WWE hat ihr Landsmann Gunther den großen Durchbruch geschafft, auch die Karrieren seiner deutschen Weggefährten Ludwig Kaiser und Ilja Dragunov (derzeit verletzt) entwickeln sich vielversprechend, bei AEW ist schon der Schweizer Veteran und Ausnahmetechniker Claudio Castagnoli (ehemals Cesaro bei WWE).

Ein Multi-Talent, das zu AEW passt

Thekla passt in vielerlei Hinsicht zu AEW: Ihr bunter Lebensweg erinnert an den des ebenfalls als „Gaijin” (Ausländer) in Japan groß herausgekommen Kenny Omega, in mancherlei Hinsicht auch an Hobby-Skater Darby Allin, der sich gerade eine Auszeit bei AEW nimmt und dabei erfolgreich den Mount Everest bestieg.

Auch Thekla hat neben dem Wrestling diverse andere athletische und kreative Interessen: Sie versuchte sich im Turnen, Ballett, Schwimmen und Kampfsport, war Teil einer Punk-Band, spielt E-Gitarre, aber auch Geige, studierte Kunst, arbeitete bei einer Aufführung am Wiener Burgtheater mit und hatte auch schon eine Kunstausstellung in Tokio.

