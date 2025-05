Diese Weltpremiere versetzt Wrestling-Fans in Wallung

Martin Hoffmann 01.05.2025 • 07:51 Uhr Im Finale des Owen Hart Foundation Tournaments bei AEW begegnen sich die Ausnahmewrestler Will Ospreay und Hangman Page erstmals in einem Einzelmatch. Die Vorfreude ist schon jetzt groß.

Zwei Ausnahmeerscheinungen der Wrestling-Welt stehen vor ihrem ersten Einzelduell - und die Vorfreude zahlreicher Fans ist spürbar.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Dynamite fixierte WWE-Rivale AEW das Finale des Gedenkturniers für den verstorbenen Owen Hart bei der nächsten Großveranstaltung Double or Nothing am 25. Mai in Phoenix: Der ehemalige World Champion Hangman Page besiegte den aufstrebenden Kyle Fletcher in einem herausragenden, rund 30 Minuten langen Match mit seiner Buckshot Lariat und trifft nun auf Will Ospreay. Der Sieger fordert beim Jahreshöhepunkt All In am 12. Juli in Texas den dann amtierenden World Champion heraus.

Ospreay vs. Page: Das erste Einzelduell

Es wird das erste Mal sein, dass Page und Ospreay sich in einem Einzelmatch begegnen: 2017 sahen sich die beiden als junge Talente schon in zwei Multi-Man-Matches bei NJPW in Japan - an das erste Aufeinandertreffen Mann gegen Mann sind die Erwartungen nun ungleich höher.

Ausnahmeathlet Ospreay gilt vielen inzwischen als bester Wrestler der Welt - der bei NJPW zum Topstar gereifte Brite ist inzwischen derjenige, der für seine Matches häufiger als jeder andere eine Fünf-Sterne-Wertung von Kritiker-Papst Dave Meltzer bekommen hat, noch mehr als Vorbild Kazuchika Okada.

Gegner Page hat seinerseits bei AEW schon eine Reihe von Klassikern hingelegt - seine Duelle gegen Bryan Danielson, Kenny Omega und vor allem auch seine Texas Death Matches gegen Jon Moxley und den alten Erzrivalen Swerve Strickland stechen hervor.

Die Weltpremiere von Ospreay vs. Page ruft in den sozialen Medien schon jetzt viel Vorfreude bei der AEW-Fangemeinde hervor.

AEW: Wer beendet Moxleys Schreckensherrschaft?

Wer immer gewinnt, bekommt in Arlington ein World-Title-Match, aktueller Champion ist Jon Moxley, der in zwei Wochen beim TV-Special Beach Break eine Herausforderung von Samoa Joe zu überstehen hat.

Moxley und Joe begegnen sich in einem Steel Cage Match, wie bei Dynamite offenbart wurde. Moxley geht als Favorit ins Rennen, die Schreckensherrschaft seiner Gruppierung The Death Riders über AEW ist seit Herbst der rote Faden des AEW-Programms - und es ist zu erwarten, dass die Liga für den Jahreshöhepunkt All In einen potenziellen Erlöser für die erwartete umjubelte Entthronung des ehemaligen Dean Ambrose positioniert. Sowohl Ospreay als auch Page sind große Publikumslieblinge und kommen gleichermaßen infrage.

