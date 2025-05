Historischer Event des WWE-Rivalen AEW nimmt Konturen an

SPORT1 26.05.2025 • 08:40 Uhr WWE-Rivale AEW fixiert bei Double or Nothing die beiden zentralen Matches seiner ersten Stadionshow in den USA. Hangman Page und Mercedes Moné greifen nach den World Titles ihrer Divisionen.

Das Hauptmatch der größten AEW-Show des Jahres steht: Hangman Page hat bei AEW Double or Nothing in der Nacht zum Sonntag das Owen Hart Foundation Tournament der Männer gewonnen und greift wieder nach dem World Title des WWE-Rivalen.

{ "placeholderType": "MREC" }

In einem wie erwartet herausragenden Match besiegte Page den britischen Ausnahmewrestler Will Ospreay und wird bei All In am 12. Juli in der MLB-Arena der Texas Rangers in Arlington Champion Jon Moxley herausfordern.

Ein zweites großes Match für seine historische erste Stadionshow in den USA fixierte AEW ebenfalls: Mercedes Moné, die ehemalige Sasha Banks, gewann das Frauenturnier mit einem Finalsieg gegen Jamie Hayter und fordert in Arlington Damenchampion Toni Storm, am Samstag siegreich gegen die Japanerin Mina Shirakawa.

AEW Double or Nothing: Page gewinnt Traumfinale

Page und Ospreay lieferten sich am Ende der Show eine rund 25-minütige, packende und wendungsreiche Ringschlacht. Ein Clou am Ende war, dass beide am Ende versuchten, ihren Gegner mit den Spezialaktionen ihrer jeweils großen Rivalen Kenny Omega (Ospreay) und Swerve Strickland (Page) niederzuringen. Am Ende triumphierte Page mit seinem eigenen Finisher, der Buckshot Lariat - nach dem Kampf gab es einen respektvollen und umjubelten Handschlag der beiden Topstars.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Page, der sich trotz der finsteren Anwandlungen, die er im vergangenen Jahr in seiner epischen Fehde mit Strickland zeigte, zuletzt wieder zum großen Publikumsliebling entwickelt hat, könnte in Arlington zum zweiten Mal seit 2022 wieder die Spitze der Liga erreichen.

Moxley, der frühere Dean Ambrose von WWE, verteidigte seinen Titel am Samstag nicht, war aber beteiligt am Co-Main-Event, einem spektakulär chaotischen „Anarchy in the Arena Match“: Moxleys Death Riders taten sich mit den Young Bucks zusammen und trafen auf Strickland, Omega, Willow Nightingale sowie das Trio The Opps (Samoa Joe, Powerhouse Hobbs und Japan-Idol Katsuyori Shibata).

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN