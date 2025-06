Das rätselhafte Ende eines Superstars

„Jon Jones hat uns am letzten Abend kontaktiert und ist zurückgetreten“, verkündete Ligaboss Dana White am Samstag bei einer Pressekonferenz vor dem Wochenend-Event im aserbaidschanischen Baku - und teilte im selben Atemzug mit, dass der bislang von Jones gehaltene Schwergewichtstitel an Tom Aspinall geht.

Skandal-Enthüllung kurz nach Rücktritt

Der Vorfall, um den es geht, ereignete sich am 21. Februar in der Stadt Albuquerque in New Mexico: Ein Polizist fand an diesem Tag in einem Unfallwagen eine „signifikant alkoholisierte“ Frau, die „unterhalb der Hüfte nicht bekleidet“ gewesen sei. Die Frau sagte bei Vernehmungen aus, dass Jones der Fahrer des Fahrzeugs gewesen sei - zumindest bis zu dem Zeitpunkt, an den sie sich vor dem Unfall hätte erinnern können. Sie hätte in Jones‘ Haus Alkohol und Drogenpilze zu sich genommen.