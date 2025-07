Das nächste "Dream Match" bei WWE-Rivale AEW bahnt sich an

Martin Hoffmann 17.07.2025 • 09:02 Uhr Beim ersten Dynamite nach dem Jahreshöhepunkt All In: Texas bahnt AEW einem vielversprechenden Duell den Weg - es scheint in Europa zu steigen.

Wenige Tage nach dem vielgelobten Jahreshöhepunkt All In: Texas steuert WWE-Rivale AEW auf das nächste „Dream Match“ zu.

Bei der ersten Ausgabe der TV-Show Dynamite nach der historischen Stadionpremiere auf US-Boden befinden sich zwei der besten Performer der Liga auf Kollisionskurs für ein großes Titelmatch: Der „Rainmaker“ Kazuchika Okada und Swerve Strickland. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

AEW Dynamite: Strickland stellt sich Okada

Okada, der im Co-Main-Event am Samstag seine legendäre Rivalität mit Kenny Omega fortsetzte und mit Hilfe von Manager Don Callis den neuen Unified Title gewann, forderte am Mittwoch in Chicago von sich aus den ehemaligen World Champion heraus.

Das Japan-Idol nahm Anstoß daran, dass Strickland am Samstag zusammen mit Will Ospreay die mit ihm befreundeten Young Bucks besiegt und die beiden so die in dem Kampf auf dem Spiel stehenden Job als Executive Vice Presidents der Liga gekostet hatte.

Okada forderte Strickland auf, zum Ring zu kommen und sich ihm zu stellen - mit der provokativen Beleidigung „Bitch“. Strickland zeigte keine Berührungsangst, marschierte zusammen mit Manager Prince Nana ein und antwortete: „Ja, das habe ich getan. Was unternimmst du dagegen, Bitch?“

Ein wütender Okada, der mit dieser Standhaftigkeit offenbar nicht gerechnet hatte, wurde danach von Callis aus dem Ring geleitet. Es kam - noch - zu keinen Handgreiflichkeiten.

Titelduell bei Forbidden Door in London?

Strickland, der sich seit seiner abrupten WWE-Entlassung 2021 zu einem der größten und populärsten Stars von AEW entwickelt hat, ist offensichtlich der erste Gegner Okadas als Unified Champion. Der langjährige Star der japanischen Traditionsliga NJPW scheint mit seinem Titelgewinn am Samstag bei AEW stärker in den Fokus zu rücken.

Okada und Strickland waren bei AEW schon einmal in einem TV-Match aufeinandergetroffen - das mit einer Disqualifikation unklar geendet war -, sie begegneten sich auch in Tag-Team-Kämpfen.

