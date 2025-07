Nach WWE-Aus: Deutschsprachiger Wrestler überrascht bei der Konkurrenz!

Martin Hoffmann 31.07.2025 • 21:39 Uhr Drei Monate nach seinem WWE-Aus taucht der ehemalige Oro Mensah bei den TV-Tapings von Konkurrent AEW auf - und bewirbt sich im Duell mit einem Altmeister bei der Schwesterliga.

Vor einigen Monaten platzte für ihn der Traum von einer größeren Karriere bei WWE - nun ist der Schweizer Wrestler Oliver Sauter alias Oro Mensah stattdessen im Umfeld des Konkurrenten AEW aufgetaucht.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 29-Jährige bestritt in der Nacht zum Donnerstag in Chicago sein Debüt für Ring of Honor, die Partner- und Aufbauliga für AEW. Der ehemalige Oliver Carter will sich offensichtlich beim AEW- und ROH-Boss Tony Khan empfehlen.

Nach WWE-Aus: Oro taucht bei AEW-Schwester ROH auf

Der nun nur noch als Oro antretende Sauter bestritt und verlor bei dem Taping ein Match gegen den japanischen Altmeister Tomohiro Ishii - ob mehr daraus wird als ein einmaliger Auftritt, muss die Zeit zeigen. Mit Sauters Landsmann Claudio Castagnoli (dem ehemaligen Cesaro bei WWE) und der frisch verpflichteten Österreicherin Thekla gibt es bereits eine kleine deutschsprachige Fraktion bei AEW.

Sauter, als Sohn einer ghanaischen Mutter und eines Schweizer Vaters in Nigeria geboren und in Zürich aufgewachsen, war seit seiner Teenager-Zeit in deutschsprachigen Szene aktiv und empfahl sich 2019 schließlich für einen Vertrag beim Marktführer WWE.

{ "placeholderType": "MREC" }

Er war dort zunächst drei Jahre für den damaligen Europakader NXT UK aktiv und hielt dort zeitweise zusammen mit dem Briten Ashton Smith die Tag-Team-Titel des mittlerweile eingedampften Rosters.

2022 siedelte Sauter in die USA über und wurde Teil des US-Aufbaukaders NXT. Er bekam den damals neuen Namen Oro Mensah und wurde Teil der Gruppierung Meta-Four mit Noam Dar, Lash Legend und Jakara Jackson. Im April wurde das Bündnis aufgelöst und Mensah entlassen.

AEW Dynamite: Hangman Page bleibt Champion

Oros ROH-Debüt wurde vor der aktuellen Ausgabe der TV-Show Dynamite aufgezeichnet, in der es eineinhalb Wochen nach dem Jahreshöhepunkt All In ein Rückmatch zwischen World Champion „Hangman“ Adam Page und Ex-Titelträger Jon Moxley gab.

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von YouTube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN