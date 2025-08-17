Bei dieser Nachricht läuft eingefleischten Wrestling-Fans das Wasser im Mund zusammen

Martin Hoffmann 17.08.2025 • 19:04 Uhr Die britische Wrestling-Legende Nigel McGuinness feiert ihren ersten großen Sieg seit dem Comeback für AEW. Bei Forbidden Door in London kommen die Fans nun in den Genuss eines Traumduells zweier englischer Edeltechniker.

Vor einem Jahr überraschte er mit einem emotionalen Comeback im Londoner Wembley-Stadion die Wrestling-Welt - nun mündet es in einem Match, das eingefleischte Showkampf-Kenner das Wasser im Munde zusammenläuft.

Bei AEW x NJPW Forbidden Door 2025 am Sonntag in einer Woche in London kommt es zum „Dream Match“ zweier britischer Edeltechniker: Nigel McGuinness fordert Zack Sabre Jr. heraus, den amtierenden IWGP World Champion der japanischen Traditionsliga NJPW - ein Fest für Wrestling-Puristen bei der mit WWE-Rivale AEW zusammen veranstalteten Crossover-Show.

Forbidden Door: Nigel McGuinness fordert Zack Sabre Jr.

Bei der TV-Show AEW Collision in der Nacht zum Sonntag feierte McGuinness seinen ersten Sieg seit seiner Ring-Rückkehr bei All In im vergangenen Jahr: Er gewann einen Vierkampf gegen Lee Moriarty, Daniel Garcia und den Mexikaner Hechicero, in dem ein Titelmatch gegen Sabre auf dem Spiel stand.

McGuinness siegte mit einer Submission-Aktion gegen Moriarty - und forderte anschließend den jungen, um ein Haar selbst siegreichen Zögling Garcia auf, bei Forbidden Door in seiner Ecke zu stehen. Die beiden stilistisch ähnlich veranlagten Stars zweier Generationen hatten zuletzt bei Double or Nothing als Tag Team zusammengearbeitet, dort allerdings eine Niederlage gegen FTR kassiert.

Die Ansetzung des Duells Sabre vs. McGuinness war die zweite größere Entwicklung bei Collision neben dem Debüt des neu verpflichteten Ace Austin: Der ehemalige X-Division- und Tag-Team-Champion von TNA führte sich mit einem (verlorenen) Match gegen Ricochet beim neuen Arbeitgeber ein.

McGuinness rundet bei AEW seine unvollendete Karriere ab

Der 49 Jahre alte McGuinness (bürgerlich: Steven Haworth) begründete seinen Ruhm als Top-Wrestler vor rund 20 Jahren bei der mittlerweile von AEW aufgekauften Liga Ring of Honor (ROH).

Der studierte Chemiker war World Champion der Liga, aus der auch zahlreiche spätere WWE- und AEW-Stars wie Danielson, CM Punk, Samoa Joe, Seth Rollins und viele andere hervorgegangen waren. Seine herausragenden Matches gegen Danielson sind Klassiker, für viele bis heute eine der besten und intensivsten Matchserien der Geschichte.

Während Danielson und andere Weggefährten bei WWE groß herauskamen, endete McGuinness‘ Karriere mit einer bitteren Note: Im Jahr 2009 platzte ein eigentlich schon vereinbarter Deal, weil McGuinness aufgrund eines Muskelschadens durch den Medizincheck fiel.

Rücktritt zwei Jahre nach geplatztem WWE-Deal

McGuinness ging zum damaligen Konkurrenten TNA, wo er als Desmond Wolfe mit zwei großen Matches gegen WWE Hall of Famer Kurt Angle zwar groß einschlug, dann aber einen Knick erlebte. Als er 2011 im Unfrieden schied, sah er für seine Karriere keine Perspektive mehr und trat nach einer Abschiedstournee durch kleinere Ligen zurück.

Zwischen 2016 und 2022 arbeitete McGuinness als Kommentator für WWE, nach seiner Entlassung schloss er sich in derselben Funktion AEW an.