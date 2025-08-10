"Big Money Deal": Geldregen für eines der größten jungen Wrestling-Juwele

SPORT1 10.08.2025 • 17:23 Uhr Der frisch gekürte TNT-Champion Kyle Fletcher bleibt WWE-Konkurrent AEW noch lange erhalten: Bereits im Frühjahr soll er einen neuen Deal abgeschlossen haben - einen offenbar sehr lukrativen.

WWE-Rivale All Elite Wrestling hat eines der heißesten jungen Talente der Szene dauerhaft an sich gebunden.

{ "placeholderType": "MREC" }

„The Protostar“ Kyle Fletcher, der sich kürzlich mit einem Sieg über Altstar Dustin Rhodes zum TNT-Champion der Liga gekrönt hat, soll bereits im Frühjahr einen „mehrjährigen“ neuen Vertrag bei AEW unterschrieben. Das berichtet das gewöhnlich gut informierte Portal Fightful. Die Promotion von Tony Khan soll demnach auch viel Geld in die Hand genommen haben, Fletcher habe einen „big money deal“ unterschrieben, „speziell im Verhältnis zu seinem Alter“.

Kyle Fletcher: Einer der spannendsten Jungstars bei AEW

Der mit 26 Jahren für einen Wrestling-Star noch sehr junge Australier steht seit 2023 unter AEW-Vertrag, nachdem er sich zuvor schon im Tag Team Aussie Open mit Partner Mark Davis international profiliert hatte.

Nach einer Verletzung von Davis etablierte sich Fletcher schnell als Einzelwrestler, vor allem durch seine Rivalität mit Weggefährte Will Ospreay, mit dem er bei NJPW in Japan früher als Teil der Gruppierung United Empire verbunden gewesen war.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bei AEW ist Fletcher Teil der „Family“ von Manager Don Callis und hat sich dabei mit seinen Qualitäten im Ring und am Mikro als wirkungsvoller „Heel“ (Bösewicht) hervorgetan. Der langjährige WWE-Wrestler Shelton Benjamin, inzwischen bei AEW Kollege Fletchers, verglich Fletcher kürzlich mit dem jungen Randy Orton.