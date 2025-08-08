Doppelter Schlaganfall mit 37! Drama um Wrestling-Star

SPORT1 08.08.2025 • 18:23 Uhr Jonathan Gresham hat offenbart, unter der Woche zwei Schlaganfälle erlitten zu haben. Seine bei WWE aktive Ehefrau erfährt über eine Türkamera von der dramatischen Situation.

Wrestling-Star Jonathan Gresham ist von schweren gesundheitlichen Problemen heimgesucht worden.

Wie der Ehemann der WWE-Wrestlerin Jordynne Grace auf X (ehemals Twitter) offenbart hat, hat der 27-Jährige zwei Schlaganfälle erlitten.

„Ich konnte nicht laufen, nicht sehen, kaum sprechen“

„Ich bin vor zwei Tagen aufgewacht und konnte nicht laufen oder meine linke Körperseite bewegen“, schilderte der Top-Techniker in einem in der Nacht veröffentlichten Post: „Ich konnte nichts sehen und kaum sprechen. Es dauerte dreißig Minuten, bis ich 911 gewählt hatte.“

Die für den NXT-Kader von WWE aktive Ehefrau Grace bekam von dem Notfall durch die mit ihrem Handy verbundene Türklingel-Kamera mit („Sie hat gesehen, wie ich abtransportiert wurde“) und reiste mit dem Flieger aus Florida nach Atlanta, um ihrem Mann beizustehen.

Nach einer MRT-Untersuchung folgte die erschreckende Diagnose - als mögliche Ursache nannten die Mediziner Spätfolgen einer schweren Corona-Infektion wenige Wochen zuvor. „Sie sagten, wir werden den genauen Grund vielleicht nie erfahren“, so Gresham.

Noch am vergangenen Samstag stand Gresham zuletzt im Ring, bestritt bei Josh Barnett‘s Bloodsport XIV ein Match gegen WWE-Star Pete Dunne.