Doppelter Schlaganfall mit 37! Drama um Wrestling-Star

Wrestling-Star Jonathan Gresham ist von schweren gesundheitlichen Problemen heimgesucht worden.
Schlaganfall-Drama um Wrestling-Star
Wie der Ehemann der WWE-Wrestlerin Jordynne Grace auf X (ehemals Twitter) offenbart hat, hat der 27-Jährige zwei Schlaganfälle erlitten.
„Ich konnte nicht laufen, nicht sehen, kaum sprechen“
„Ich bin vor zwei Tagen aufgewacht und konnte nicht laufen oder meine linke Körperseite bewegen“, schilderte der Top-Techniker in einem in der Nacht veröffentlichten Post: „Ich konnte nichts sehen und kaum sprechen. Es dauerte dreißig Minuten, bis ich 911 gewählt hatte.“
Die für den NXT-Kader von WWE aktive Ehefrau Grace bekam von dem Notfall durch die mit ihrem Handy verbundene Türklingel-Kamera mit („Sie hat gesehen, wie ich abtransportiert wurde“) und reiste mit dem Flieger aus Florida nach Atlanta, um ihrem Mann beizustehen.
Nach einer MRT-Untersuchung folgte die erschreckende Diagnose - als mögliche Ursache nannten die Mediziner Spätfolgen einer schweren Corona-Infektion wenige Wochen zuvor. „Sie sagten, wir werden den genauen Grund vielleicht nie erfahren“, so Gresham.
Noch am vergangenen Samstag stand Gresham zuletzt im Ring, bestritt bei Josh Barnett‘s Bloodsport XIV ein Match gegen WWE-Star Pete Dunne.
Aus dem Alltag aus Showkämpfer ist Gresham nun gerissen worden: „Ich hätte nie gedacht, mir mit siebenunddreißig darüber Sorgen machen zu müssen“, schreibt Gresham, der sich nun mindestens zwei bis vier Wochen auf seine vollständige Genesung konzentrieren will, dann aber nach eigener Auskunft „bald“ zurückkommen will.